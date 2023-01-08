50 anos não é muito. Só meio século

Crédito: Amarildo

Há cinquenta anos — um pouco mais, um pouco menos — o que até então parecia definitivo em nossas vidas foi aos poucos botando as manguinhas de fora. Aqui e ali, pequenas e grandes mudanças tornaram nossa vida mais confortável. Por exemplo: ninguém mais cata o arroz para levar à panela. Nem o feijão.

A qualidade do pão de sal é que deu uma desandada. O pãozinho francês era muito mais gostoso. Não era inchado e branquelo como é hoje em dia. Mas as vantagens seguem estendendo o tapete para todo nós. Hoje, ninguém mais faz fila nas ruas atrás da carrocinha do leite, garrafa na mão, para levar para casa. Nem corre até o quintal pra rachar lenha e fazer o almoço.

Deixamos de matar o leitão que roncava no chiqueirinho e se alimentava da lavagem, os restos de comida da casa. E nunca mais degolamos um frango e o depenamos para assar no domingo. Todo mundo, quer dizer, quase todo mundo, vive (a maioria sem se dar conta) confortavelmente com a água encanada. Nada de água da cacimba, como a gente chamava os poços artesianos.

Ir ao cinema era um programão. Hora de namorar, reencontrar os amigos, comer pipoca e dar umas voltas na praça, na saída. Hoje existem cinemas nos shoppings, mas não é a mesma coisa. Atualmente os artistas dão mole mesmo na sala de nossas casas. E em nossos quintais só uma imensa minoria colhe tomates, alfaces e couves. A grande e variada colheita é feita hoje nos mercadinhos. Claro que facilitou a vida, mas deixamos pra trás um inesquecível prazer. Como arrancar do canteiro um rabanete novinho. Tirar do pé uma meia dúzia de quiabos. E numa mãozada só levar pra dentro de casa a salsa, o coentro e a cebolinha.

Ah... e que pena que tenham ficado na poeira da estrada o bolero, o foxtrote e o sambinha maneiro. Levamos uma manta danada com a troca pela música sertaneja e outros “meu Deus me acuda” que os rádios andam tocando.

O ar-refrigerado foi uma grande conquista. Antes dele a gente dormia debaixo de uma ventania. Ou então, como se diz, ficava “morrendo” de calor. E o assoalho, encerado sempre aos sábados, deixava o chão brilhando que dava gosto. E os joelhos, por outro lado, ficavam em petição de miséria.

Mas o saldo positivo da nossa evolução é indiscutível. Nunca mais vi alguém com caxumba. Nem com varíola nem catapora. Muito comum na garotada na metade dos cinquenta anos atrás. O "zap" facilitou a vida de todo mundo, sem dúvida. Mas confesso que sinto saudades dos telegramas espertamente resumidos para se pagar menos aos correios. Um triste registro: vem saindo de cena uma legião de mães doceiras. Aquelas que deixavam a gente lamber a colher de pau depois do doce pronto.