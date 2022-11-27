Mentiras de verdade

Hoje, o domingo deixa que você se dê ao luxo de pular da cama mais tarde. Mas, pode apostar, a primeira mentira do dia já está à sua espera. É verdade! Não se iluda fazendo planos dourados diante da primeira olhada pela janela. Não aposte que um dia maravilhoso está à sua espera. Não, não está mesmo. O sol, sob o azul celeste das alturas, não é garantia de paz na terra aos crédulos dominicais.

Acorde! Os telejornais, assim como você, também descansam no sétimo dia mas não deixam de colecionar as cruéis notícias que irão encher de horror a sua segunda-feira. Véspera também de todos os assassinatos, estupros, assaltos e roubos que se seguirão, ao que parece, pela semana afora nas esquinas, nas residências, nos ônibus, na vizinhança. Mas você tem opções e pode escolher o programa que mais lhe agradar: a realidade da bandidagem nacional ou o as ficções americanas, tipo "CSI", "NCIS", "Havaí 5.0"... todos, aparentemente, com o mesmo roteirista: o demônio.

Nos supermercados temos, não digo mentiras, mas espertíssimas enganações diárias. A esperteza é geral. Ou o que pensar dos preços anunciados cheios de centavos sedutores? Todas as ofertas têm preços quebrados. Fazendo o comprador distraído imaginar que o preço daquele peso de carne é quatorze reais e poucos centavos. Na realidade, R$ 14,78 é praticamente quinze reais. Somando-se ao resto que você carrega no carrinho de compras, a manta que você levou é uma das poucas verdades do dia.

Acabaram há pouco – graças a Deus – as campanhas eleitorais em que noventa e tantos por cento dos candidatos falaram, sem rir, “vou trabalhar pelo social”. Será que vão pro batente, eles de smoking e elas de longo de seda pura, ou eu entendi errado?

“Aqui é mais barato, ninguém tem preço igual, garantimos sua satisfação ou seu dinheiro de volta”. Eles não têm medo do castigo divino.

Nem o pessoal do descontão. O ano inteiro seus produtos são anunciados na televisão para, sozinhos, acabarem com a sua artrite, artrose, dores nas costas, dores reumáticas e o diabo a quatro. E anunciam uma promoção especial: os cinquenta primeiros que ligarem, naquele dia, terão 50% de desconto. Tem dia em que o desconto chega a 80%. E ainda ganham brindes. E avisam: "é só hoje!”. Mas os anúncios não saem do ar. São diários. Há meses! Ah se esses laboratórios ganhassem de brinde um nariz de Pinóquio, iriam padecer de artroses nos bolsos. Acho que estes empresários não têm conta em banco. Eles têm é cofrinho.

Temos também mentirinhas que cruzam conosco sem dar a mínima. A lei diz que ciclistas não podem circular nas calçadas. Mentira. Na Praia do Canto pode! Aos domingos, então, pode mais ainda. E tem também uma promessa do tipo me engana que eu gosto, pregada nos portões da cidade: “Sujeito a guincho”. Então tá.