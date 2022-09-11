Menores na pista em seus carros conversíveis

Olhando bem nos olhos dessa garotada, não há como não enxergar um mundo melhor Crédito: Amarildo

Todas as manhãs eu cruzo com essa galera feliz a bordo de seus carros conversíveis. E dá gosto de se ver. Não são muitos, mas esses jovens, desde cedo, estão dando mostras de como se comportar no trânsito. Na verdade, dão aulas de responsabilidade. Não ultrapassam a velocidade permitida, não avançam sinal e nem trafegam na contramão. Às vezes, são levados a parar o carro de forma errada. Mas a culpa é sempre dos mais velhos. Podes crer. Essa moçada sabe bem o caminho das pedras e nunca erra a mão.

Olhando bem nos olhos dessa garotada, não há como não enxergar um mundo melhor. Um mundo em que o respeito seja não uma norma de conduta, mas uma prática natural, espontânea. Um mundo onde todos se apoiem sem que se precise pedir ajuda. Um mundo onde o que é meu é meu e o que é seu, será sempre seu. Um mundo com o qual todos sonhamos. Onde ninguém finja ser honesto, responsável e bem intencionado. Uma comunidade onde a mentira e a enganação não sentarão praça jamais.

Saiam de seus apartamentos! Venham para as calçadas! Espiem bem pra eles. Vamos lá: olho no olho. E então me digam: quando essa garotada chegar à idade certa, será capaz de repetir, por exemplo, as enganações que continuamos ouvindo nas campanhas políticas? As falsas promessas, as mentiras de um futuro maravilhoso... mentiras sobre mentiras. Olhe bem pra esses moleques. Você imagina que eles diriam um dia: "Vou lutar pela saúde”. Capoeira? Boxe? E a ficção: “Meu projeto é cuidar das famílias”. Ou “quero ser a voz das comunidades.” Deus está vendo... “Vou trabalhar pela transformação na vida das pessoas”. Jura?

Há séculos que esses pinóquios da politica repetem, à cada temporada de caça ao voto, as mesmas conversas pra boi dormir : “Vou lutar pela educação e cultura”, “vamos construir um caminho seguro para o Espírito Santo”, “ vou fazer a mudança que você espera” “Vou lutar pelo fortalecimento da família”, “Pela conexão da mulher com sociedade” Valha-me Deus! “Vou simplificar o pagamento de impostos”. Então tá combinado.... “Você pode confiar em mim”. “Vou ajudar o Espírito Santo”, “Aqui tem trabalho e fé”. O caminhão de lixo anda abarrotado dessa conversa fiada.

Mas esta garotada nova, aposto, vai abrir as nossas portas para o mundo em que merecemos viver. Um mundo de gente honesta e séria. Um mundo que deixe pra trás esse atoleiro de vidas, ideias e intenções e descortine a planície onde grasse a verdade para sempre. Esses guris espantarão definitivamente esse pelotão de papos furados do nosso quintal, não tenham dúvidas.