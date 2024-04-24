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Negócios

Investir em privacidade é o caminho para empresas mais lucrativas

No mundo digital, não existe mais offline. Estamos todos online, conectados o tempo todo. Portanto, a privacidade deve ser uma prioridade para empresas que desejam prosperar e garantir um relacionamento continuado com seus consumidores

Públicado em 

24 abr 2024 às 02:00
Marcelo Mendonça

Colunista

Marcelo Mendonça

Com colaboração de Daniel Lube Martinelli.
Na era digital, os dados são o novo petróleo. Empresas que compreendem essa realidade e investem em privacidade estão colhendo os frutos de uma estratégia inteligente. Afinal, a proteção dos dados pessoais não é apenas uma questão ética, mas também um fator crucial para o sucesso dos negócios.
Há mais de uma década, pesquisadores e organizações alertam sobre o valor dos dados pessoais. Hoje, com o avanço das tecnologias e a proliferação das inteligências artificiais (IAs), essa matéria-prima se tornou ainda mais valiosa pela potencialização da exposição de produtos, serviços e marcas diante dos consumidores que querem atingir.
Nesse cenário, o investimento em privacidade e segurança cibernética tomou especial relevância para o crescimento dos negócios globais.

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Empresas lucrativas e visionárias estão ancorando suas estratégias de dados na privacidade, mas por quê? Aqui estão algumas razões:
  1. Confiança do Consumidor: A privacidade é um ativo intangível que gera confiança. Quando os clientes sabem que suas informações estão protegidas, eles se sentem mais à vontade para compartilhar dados e fazer negócios, gerando um diferencial competitivo com a segurança de seus dados.
  2. Economia de recursos: Processos analógicos custam caro. Investir em tecnologia e automação reduz esses custos significativamente e libera recursos para outras áreas estratégicas. Em um mercado competitivo, a eficiência operacional é um diferencial valioso.
  3. Prevenção de fraudes: A privacidade atua como um escudo contra fraudes de identidade, golpes financeiros e manipulação política, minimizando os riscos de vazamentos e o uso indevido de dados pessoais e informações estratégicas das empresas. 
  4. Compliance e reputação: Aqui é onde a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em cena, a legislação brasileira que estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais. Empresas que não cumprem as disposições da LGPD estão sujeitas a penalidades significativas, incluindo multas substanciais e a publicidade da infração.
Investir em privacidade não é apenas adotar tecnologias, é também ser transparente. As empresas precisam informar aos usuários como seus dados são usados, quem os utiliza e onde estão armazenados. Afinal, a privacidade não é apenas um direito, mas uma responsabilidade compartilhada.
Privacidade de dados
Privacidade de dados Crédito: Pixabay
No mundo digital, não existe mais offline. Estamos todos online, conectados o tempo todo. Portanto, a privacidade deve ser uma prioridade para empresas que desejam prosperar e garantir um relacionamento continuado com seus consumidores. Um estudo da FGV, por exemplo, revelou perdas anuais de R$ 105 bilhões apenas com processos analógicos de verificação de identidade, um alerta para a urgência dessa mudança.
Em resumo, investir em privacidade não é apenas uma escolha ética, mas uma estratégia inteligente para empresas que desejam liderar o futuro. Proteger os dados pessoais é proteger a continuidade dos negócios e, consequentemente, a competitividade do país.

Marcelo Mendonça

E advogado e busca descomplicar o Direito dos Negocios, abordando de forma direta e pratica as varias faces juridicas e estrategias voltadas as estruturacoes negociais

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