Como vender sua empresa por um valor mais alto

Com coautoria de Igor Belineli, profissional de finanças corporativas, especializado em M&A

Muito se fala no famoso “valuation” de uma empresa, que nada mais é do que um processo de avaliação do valor da empresa para, normalmente, um processo de venda. Tema este que foi abordado por esta coluna em seu artigo inaugural.

Pois bem. Na busca por entender o real valor de uma empresa, o processo de valuation desempenha um papel crucial na vida dos sócios, não apenas no caso de fusões e aquisições, mas também para atrair investidores ou tomar decisões estratégicas, sendo fundamental realizar uma avaliação precisa do negócio. Mas será que toda empresa está preparada para passar por um valuation que consiga entregar o seu melhor valor? Será que ela não precisa passar por uma preparação que vai auxiliar na precisão do valuation e, naturalmente, ampliar o valor da companhia?

Vamos explorar três passos essenciais para qualquer negócio passar por um bom processo de avaliação.

1. Organização das informações:

Antes de tudo, a empresa deve garantir que seus documentos estejam organizados e acessíveis. Isso inclui demonstrações financeiras, relatórios contábeis, contratos societários e outros documentos relevantes. Uma diligência interna pode ser uma estratégia inteligente para identificar áreas que precisam ser ajustadas antes da avaliação.

2. Análise financeira aprofundada:

A análise financeira é o coração do processo de valuation. A empresa deve ter uma compreensão clara de todo o seu histórico recente de fluxos de caixa, receitas, despesas e ativos. Isso não apenas ajuda a determinar o valor atual, mas também a identificar oportunidades de crescimento e riscos potenciais. Inclusive, ter projeções financeiras realistas e bem fundamentadas pode fortalecer a confiança de potenciais investidores.

3. Avaliação dos ativos intangíveis:

Não apenas os ativos tangíveis, como equipamentos e imóveis, têm valor. Os ativos intangíveis, como a marca da empresa e a propriedade intelectual, desempenham um papel importante no valuation. Ter uma compreensão clara das vantagens competitivas que esses ativos trazem e como eles contribuem para o sucesso do negócio é crucial.

Embora a empresa possa realizar grande parte desse trabalho internamente, o processo de preparação para um valuation “dentro de casa” demanda grande tempo e dedicação dos sócios. Por isso, e a fim de maximizar não apenas esses três essenciais passos, mas todo o processo, é ideal ter uma assessoria especializada, visto que profissionais experientes em valuation (com experiência em finanças corporativas em especial) têm o conhecimento e a expertise para garantir que todos os aspectos sejam considerados, resultando em uma avaliação mais precisa e imparcial da companhia.