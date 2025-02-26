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Negócios

Como ficam Fusões e Aquisições (M&A) no novo normal dos juros altos?

A alta da taxa Selic afeta diretamente o custo de capital, tornando o financiamento de aquisições mais caro e exigindo um planejamento financeiro ainda mais rigoroso

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 02:00

Públicado em 

26 fev 2025 às 02:00
Marcelo Mendonça

Colunista

Marcelo Mendonça

Com colaboração de Pedro Mourente, estagiário do Mendonça e Machado Advogados
O mercado brasileiro sempre foi um ambiente desafiador para negócios e, em períodos de incerteza econômica como o atual, esses desafios se intensificam. Com a taxa Selic em patamares elevados, as empresas precisam redobrar a cautela em suas decisões estratégicas, especialmente no que diz respeito a Fusões e Aquisições (M&A). O cenário atual, embora complexo, também abre oportunidades para aqueles que sabem estruturar negócios de forma segura e vantajosa.
A alta da taxa Selic afeta diretamente o custo de capital, tornando o financiamento de aquisições mais caro e exigindo um planejamento financeiro ainda mais rigoroso. Empresas com recursos disponíveis precisam avaliar o custo de oportunidade ao investir em uma aquisição, já que o dinheiro em caixa pode gerar rendimentos expressivos em aplicações de baixo risco. Esse fator reduz o apetite por transações mais arriscadas e torna essencial uma análise jurídica e financeira criteriosa para garantir que os negócios sejam bem estruturados.
Nesse contexto, a due diligence jurídica vai além da identificação de passivos trabalhistas e tributários. Torna-se fundamental avaliar a saúde financeira da empresa-alvo, sua capacidade de gerar caixa em um ambiente de juros altos e a existência de cláusulas contratuais que possam ser impactadas por oscilações nas taxas de juros.

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Apesar dos desafios, os juros elevados também criam oportunidades para empresas com caixa saudável e estratégias bem definidas. Esse cenário favorece compradores que podem adquirir ativos desvalorizados ou expandir sua participação no mercado em condições mais vantajosas. De acordo com a ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital), em momentos como esse, a seletividade nas operações de M&A se torna ainda mais relevante, permitindo que investidores ditem os termos das negociações e escolham ativos com maior potencial de retorno.
Além disso, a estruturação contratual ganha protagonismo. Cláusulas de ajuste de preço, proteção contra passivos ocultos e mecanismos de renegociação tornam-se essenciais para mitigar riscos e evitar litígios futuros. Em um ambiente de incerteza, a previsibilidade jurídica é um diferencial estratégico.
Contrato de trabalho
Contrato Crédito: Shutterstock
Outro ponto crucial em operações de M&A em tempos de juros altos é a avaliação da capacidade de endividamento da empresa adquirente. Um financiamento mal estruturado pode comprometer a saúde financeira do negócio no longo prazo. Empresas que dependem excessivamente de crédito podem enfrentar dificuldades para honrar compromissos financeiros, tornando-se vulneráveis a crises. Por isso, é fundamental estruturar operações de maneira sustentável, equilibrando investimentos e liquidez.
Embora o cenário de juros elevados traga desafios significativos para o mercado de M&A, ele também oferece oportunidades para empresas que atuam com planejamento e visão estratégica. A capacidade de adaptação e a condução rigorosa das análises jurídicas e financeiras são fatores determinantes para o sucesso das transações. Nesse contexto, o advogado especializado em M&A não é apenas um revisor de contratos, mas um parceiro estratégico essencial para estruturar operações seguras e vantajosas.

Marcelo Mendonça

E advogado e busca descomplicar o Direito dos Negocios, abordando de forma direta e pratica as varias faces juridicas e estrategias voltadas as estruturacoes negociais

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