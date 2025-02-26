Como ficam Fusões e Aquisições (M&A) no novo normal dos juros altos?

Com colaboração de Pedro Mourente, estagiário do Mendonça e Machado Advogados

O mercado brasileiro sempre foi um ambiente desafiador para negócios e, em períodos de incerteza econômica como o atual, esses desafios se intensificam. Com a taxa Selic em patamares elevados, as empresas precisam redobrar a cautela em suas decisões estratégicas, especialmente no que diz respeito a Fusões e Aquisições (M&A). O cenário atual, embora complexo, também abre oportunidades para aqueles que sabem estruturar negócios de forma segura e vantajosa.

A alta da taxa Selic afeta diretamente o custo de capital, tornando o financiamento de aquisições mais caro e exigindo um planejamento financeiro ainda mais rigoroso. Empresas com recursos disponíveis precisam avaliar o custo de oportunidade ao investir em uma aquisição, já que o dinheiro em caixa pode gerar rendimentos expressivos em aplicações de baixo risco. Esse fator reduz o apetite por transações mais arriscadas e torna essencial uma análise jurídica e financeira criteriosa para garantir que os negócios sejam bem estruturados.

Nesse contexto, a due diligence jurídica vai além da identificação de passivos trabalhistas e tributários. Torna-se fundamental avaliar a saúde financeira da empresa-alvo, sua capacidade de gerar caixa em um ambiente de juros altos e a existência de cláusulas contratuais que possam ser impactadas por oscilações nas taxas de juros.

Apesar dos desafios, os juros elevados também criam oportunidades para empresas com caixa saudável e estratégias bem definidas. Esse cenário favorece compradores que podem adquirir ativos desvalorizados ou expandir sua participação no mercado em condições mais vantajosas. De acordo com a ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital), em momentos como esse, a seletividade nas operações de M&A se torna ainda mais relevante, permitindo que investidores ditem os termos das negociações e escolham ativos com maior potencial de retorno.

Além disso, a estruturação contratual ganha protagonismo. Cláusulas de ajuste de preço, proteção contra passivos ocultos e mecanismos de renegociação tornam-se essenciais para mitigar riscos e evitar litígios futuros. Em um ambiente de incerteza, a previsibilidade jurídica é um diferencial estratégico.

Contrato Crédito: Shutterstock

Outro ponto crucial em operações de M&A em tempos de juros altos é a avaliação da capacidade de endividamento da empresa adquirente. Um financiamento mal estruturado pode comprometer a saúde financeira do negócio no longo prazo. Empresas que dependem excessivamente de crédito podem enfrentar dificuldades para honrar compromissos financeiros, tornando-se vulneráveis a crises. Por isso, é fundamental estruturar operações de maneira sustentável, equilibrando investimentos e liquidez.