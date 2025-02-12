E seu planejamento? É possível reduzir a carga tributária

Com colaboração com Bernardo Mucelini, advogado do Mendonça e Machado Advogados

No cenário atual, as notícias que relatam uma arrecadação recorde de impostos contrastam de forma marcante com o déficit que persiste nas contas públicas. Enquanto os números demonstram uma capacidade ampliada de recolhimento de tributos, eles também evidenciam uma realidade paradoxal: a expansão do aparato fiscal não tem sido acompanhada por um controle rigoroso dos gastos, criando uma situação em que o Estado parece, ironicamente, colher os frutos de um sistema que consome mais do que produz.

Essa conjuntura, em que o governo federal declara não haver medidas fiscais adicionais previstas para 2025, apesar do recorde histórico de arrecadação em 2024, revela uma estratégia que privilegia o incremento da receita sem o correspondente ajuste nos níveis de despesa. Tal abordagem confirma uma postura que, historicamente, valoriza a centralização do poder estatal como meio de intervenção na economia, mas que negligencia os efeitos deletérios de um desequilíbrio crônico entre receitas e gastos públicos.

Ao se recusar a implementar novas medidas fiscais, a administração atual pode estar evitando o debate sobre a real origem do desequilíbrio orçamentário. Essa recusa, por si só, sinaliza uma preferência por manter um modelo de gestão que privilegia a expansão do aparato estatal.

Em vez de repensar a estrutura de despesas e incentivar uma alocação de recursos que fomente o investimento e a eficiência econômica, a política segue pelo caminho da coerção indireta: a tributação, mesmo com arrecadação recorde, revela-se insuficiente para corrigir um quadro de gastos que não se ajusta à realidade fiscal.

A crítica se torna ainda mais contundente quando se considera que, em um sistema onde o Estado assume a centralidade na condução da economia, a capacidade de estimular a iniciativa privada e promover a inovação fica comprometida. A política de expandir a arrecadação, sem o devido rigor na contenção de gastos, não apenas enfraquece o ambiente de confiança dos investidores, mas também mina a autonomia dos cidadãos, que se veem cada vez mais sujeitos a um aparato estatal desproporcional.

Diante desse cenário de alta carga tributária e insegurança fiscal, torna-se essencial que empresas e contribuintes adotem estratégias de planejamento tributário para mitigar impactos financeiros e garantir maior previsibilidade. Medidas como recuperação de créditos tributários, transações fiscais e a correta utilização de benefícios e incentivos fiscais podem representar uma significativa redução da carga tributária e otimização de recursos.

O sistema tributário do Brasil é composto por uma série de legislações, regimes e tributos Crédito: Freepik

A recuperação de créditos, por exemplo, permite que empresas restituam valores pagos indevidamente ou a maior, aliviando o fluxo de caixa e melhorando a competitividade no mercado. Já as transações tributárias, recentemente incentivadas pelo próprio governo, possibilitam a negociação de débitos fiscais com condições mais favoráveis, evitando execuções fiscais e garantindo maior segurança jurídica.

Nesse contexto de expansão estatal e desequilíbrio fiscal, o uso de ferramentas estratégicas para a gestão eficiente da carga tributária torna-se um diferencial crucial para empresas que buscam se manter competitivas, minimizando riscos e maximizando oportunidades dentro do atual ambiente econômico.