O desafio de harmonizar a arrecadação fiscal com a liberdade econômica

Com colaboração de Pedro Henrique Merote, advogado do Mendonça e Machado Advogados

A medida gerou ampla repercussão, especialmente após a viralização de um vídeo do deputado Nikolas Ferreira criticando a normativa. Sob pressão social e política, a instrução foi revogada, reacendendo o debate sobre os limites entre fiscalização estatal e liberdade individual.

Nesse contexto, é relevante analisar a medida sob uma perspectiva econômica, considerando o risco de desestímulo econômico gerado por excesso de controle tributário. A curva de Laffer, por exemplo, sugere que altos níveis de tributação podem reduzir a arrecadação total ao desestimular a atividade econômica. Embora vista como uma vitória da liberdade, a revogação da normativa também evidenciou o desafio do governo em equilibrar a arrecadação com a preservação de um ambiente favorável à livre iniciativa.

No Brasil, o monitoramento de movimentações financeiras é um pilar do controle tributário. Instrumentos como a e-Financeira e a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) consolidam dados financeiros para combate à evasão fiscal, amparados pela Lei Complementar nº 105/2001. Contudo, a ampliação dessas exigências pela IN RFB nº 2219/2024 levantou preocupações sobre possíveis efeitos colaterais.

O controle excessivo pode levar contribuintes a buscar alternativas informais ou sonegar para evitar exposição financeira, diminuindo a base tributária efetiva. Além disso, a inclusão de fintechs e novas tecnologias de pagamento no monitoramento provocou debates sobre seu impacto na dinâmica econômica. A percepção de controle excessivo pode minar a confiança no sistema tributário e comprometer a implementação de políticas fiscais mais amplas.

Dinheiro em espécie, cada vez mais raro Crédito: Reprodução

Embora ferramentas como a e-Financeira e a Decred sejam essenciais para promover a justiça tributária, sua utilização deve ser equilibrada para evitar efeitos desincentivadores. A curva de Laffer alerta para os riscos de controle excessivo, que pode reduzir a arrecadação e prejudicar a formalidade.