Valorização do Centro de Vitória requer um plano de revitalização

Prédio do antigo hotel Imperial, localizado na Rua Sete de Setembro, Centro de Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini

Em artigos anteriores atribuí a Vitória o privilégio de ser uma das mais belas capitais do Brasil , como também uma das melhores em qualidade de vida – considerada pela ONU a segunda melhor cidade para se viver no Brasil.

Fundada em 1551, é a terceira mais antiga dentre as capitais dos Estados brasileiros (só atrás de Recife e Salvador) e uma das cidades do país com grande potencial turístico, mas muito pouco explorado. Uma pena!

Ao dar um mergulho nas minhas recordações da Vitória de seis décadas atrás e rememorar o antigo Centro da cidade que vivenciei naqueles anos – tão bonito e bem cuidado – e vê-lo hoje degradado e com seu importante patrimônio histórico tão menosprezado, não reluto em defender a necessidade de um plano de revitalização daquele espaço urbano. Afinal, o antigo Centro da cidade foi durante mais de quatro séculos a região que concentrou todas as atividades institucionais, econômicas e sociais da Capital.

A expansão urbana da nossa ilha para a parte continental do município, ao exigir dos administradores municipais uma atenção especial visando o adequado controle urbanístico na formação dos novos bairros, por certo, contribuiu para a redução dos cuidados com a preservação e a valorização urbanística do centro histórico da Capital.

Todavia, muito embora o atual estado de degradação seja acentuado, é perfeitamente possível reverter esse quadro. O Centro da Capital pode muito bem ser recuperado e se tornar atrativo e valorizado.

Sei que isso não nada fácil. Mas é um desafio que precisa ser enfrentado com planejamento e determinação.

Nesse sentido, como se trata de uma missão que requer decisões de cunho político envolvendo vários órgãos oficiais, sugiro a instituição de um Plano Diretor de Revitalização (PDR ou outra denominação nessa linha), exclusivo para tratar desse importante desafio urbanístico.

Sugiro também, para o acompanhamento desse plano, a criação de um Conselho com poucos participantes (Secretaria de Desenvolvimento da Cidade - SEDEC, Câmara Municipal, IAB-ES, Instituto Jones dos Santos Neves, associações de moradores e de comerciantes do Centro, e mais uma ou duas representações).

Penso, ainda, que havendo uma decisão nesse sentido e sendo iniciado esse trabalho, assim que os avanços forem mostrados à sociedade, o processo de revitalização deverá assumir um círculo virtuoso, tornando bem mais fácil a concretização desse objetivo.