Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade urbana

Melhoria do trânsito na Praia do Canto só virá com o binário

A implantação da mão única de tráfego em Jardim Camburi já comprovou as vantagens dessa solução viária. E não se trata de obra cara nem que causaria maiores transtornos aos moradores

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

28 fev 2022 às 02:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Avenidas completamente vazias neste Natal
Avenida Rio Branco vazia, na Praia do Canto: trânsito na região é intenso Crédito: Fernando Madeira
A melhoria, a humanização e a sustentabilidade do trânsito na região da Praia do Canto só virão com o binário, com vias de mão única. Faço essa afirmação com base no estudo elaborado pelos técnicos da Prefeitura de Vitória há mais de dez anos. Na ocasião, como membro do Conselho do PDU, participei do grupo de trabalho que debateu e aprovou o estudo do binário no referido bairro.
No entanto, como costuma acontecer no setor público, decorrido todo esse tempo o projeto até hoje não saiu do papel.
Hoje, nas horas de maior de tráfego os engarrafamentos são insuportáveis. Principalmente no cruzamento da Reta da Penha com a Av. Rio Branco e no acesso à Santa Lúcia pela Rua José Teixeira, via que inicia com três faixas de tráfego, que viram duas e depois apenas uma – um contrassenso.
O problema do trânsito nessa região se tornou tão grave que passou a exigir medidas realmente eficazes.
Sabemos da resistência de alguns moradores ao binário – basicamente os que não querem contornar um quarteirão para acessar a sua residência. Mas hoje o problema na Praia do Canto e em Santa Lúcia ficou tão grave que a implantação do binário não pode mais ser postergada.

Veja Também

É possível melhorar o trânsito da região da Praia do Canto sem gastar muito

Mais bicicletas nas ruas apontam caminho para mobilidade urbana

Mobilidade humana e segura em tempos de incerteza

Para aquilatarmos os bons resultados do binário, basta tomarmos como exemplo o funcionamento do tráfego na nossa vizinha (e mais populosa) Vila Velha – onde há predominância da mão única – como também no bairro Jardim Camburi, nesta capital, onde o binário foi há pouco tempo implantado.
Apenas para o leitor fazer a sua própria avaliação, vou alinhar as principais vantagens da mão única de tráfego (binário): 1. Eliminação de semáforos de três tempos, represadores do tráfego e perigosos para pedestres e ciclistas; 2. Eliminação das rotatórias nos cruzamentos onde se tornaram incompatíveis com o atual volume de tráfego; 3. Criação de espaços livres nas ruas para possibilitar a demarcação de ciclorrotas (na própria pista asfáltica), mais espaço para pedestres e usuários de veículos elétricos de duas rodas. Enfim, propiciar melhoria, humanização e sustentabilidade do tráfego nessa região da cidade.
A implantação da mão única de tráfego em Jardim Camburi já comprovou as vantagens dessa solução viária. E não se trata de obra cara nem que causaria maiores transtornos aos moradores.
Que a Prefeitura de Vitória, a exemplo da orientação que adotou para a ciclovia da Praia do Canto, reavalie o assunto e encare mais esse desafio.
Será um importante passo em benefício de uma mobilidade sustentável e da melhoria da qualidade de vida nesses dois bairros.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana Praia do Canto trânsito Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Passeio bate-volta para Anchieta saindo de Vitória
Anchieta em um dia: roteiro de bate-volta saindo de Vitória
Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
A Gazeta localizou desníveis, até mesmo, fora da área alagada
Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados