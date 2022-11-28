Centro de Vitória: já há um clima favorável à revitalização

O desafio é grande. E requer não só um conjunto de medidas bem planejadas e bem articuladas para que esse objetivo venha a ser alcançado, como também a participação da sociedade Crédito: Fernando Madeira

Muito embora não se possa deixar de reconhecer os importantes avanços até então alcançados, só mais recentemente pudemos constatar a existência de um clima realmente favorável à requalificação e à revitalização do Centro Histórico da Capital . Hoje, ante a conscientização da importância dessa revitalização, além do empenho por parte dos governos municipal e estadual , das medidas que já foram e/ou vêm sendo adotadas, podemos observar a atuação de vários segmentos da sociedade trazendo, de alguma forma, sua contribuição no enfrentamento desse desafio.

O desafio é grande. E requer não só um conjunto de medidas bem planejadas e bem articuladas para que esse objetivo venha a ser alcançado, como também a participação da sociedade, o indispensável apoio da mídia e a contribuição de formadores de opinião. Felizmente, isso já vem acontecendo.

Felizmente, o referido projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito (em 10/10). Hoje, a chamada “Lei do “Retrofit” está em pleno vigor. Espera-se que alcance seus objetivos.

É certo que, a exemplo de outras cidades que já lograram êxito em seus projetos de revitalização, além da reforma e ocupação de edifícios desocupados e subocupados para moradia e funcionamento de órgãos públicos, atividades como turismo, lazer e gastronomia podem e devem ser estimuladas. Será preciso, no entanto, que sejam bem avaliadas e respeitadas as particularidades pertinentes à nossa Capital, uma vez que nem todas as medidas que mostraram bons resultados em outras cidades poderão não ser aplicáveis a Vitória