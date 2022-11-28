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Nova vida ao Centro

Centro de Vitória: já há um clima favorável à revitalização

Além do empenho por parte dos governos municipal e estadual, podemos observar a atuação de vários segmentos da sociedade trazendo, de alguma forma, sua contribuição

Públicado em 

28 nov 2022 às 02:00
Luiz Carlos Menezes

Colunista

Luiz Carlos Menezes

Prédio no Centro de Vitória ganha pintura gigante com símbolos do ES
O desafio é grande. E requer não só um conjunto de medidas bem planejadas e bem articuladas para que esse objetivo venha a ser alcançado, como também a participação da sociedade Crédito: Fernando Madeira
Muito embora não se possa deixar de reconhecer os importantes avanços até então alcançados, só mais recentemente pudemos constatar a existência de um clima realmente favorável à requalificação e à revitalização do Centro Histórico da Capital. Hoje, ante a conscientização da importância dessa revitalização, além do empenho por parte dos governos municipal e estadual, das medidas que já foram e/ou vêm sendo adotadas, podemos observar a atuação de vários segmentos da sociedade trazendo, de alguma forma, sua contribuição no enfrentamento desse desafio.
O desafio é grande. E requer não só um conjunto de medidas bem planejadas e bem articuladas para que esse objetivo venha a ser alcançado, como também a participação da sociedade, o indispensável apoio da mídia e a contribuição de formadores de opinião. Felizmente, isso já vem acontecendo.
Vimos, nesse sentido, o editorial (Opinião da Gazeta) publicado em 22 de setembro passado, sob o título “Centro de Vitória pode entrar na era do retrofit e sair da era do abandono”, o que mostra o engajamento do jornal no enfrentamento desse desafio. Naquela publicação, A Gazeta destacou que o projeto de lei que a Prefeitura de Vitória havia enviado à Câmara Municipal propunha também incentivos fiscais para as empresas que viessem a se instalar no Centro da cidade – medida essencial para despertar maior interesse por parte de empresários para criarem negócios ou transferirem suas atividades atuais para esse renovado Centro da nossa Capital.

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Felizmente, o referido projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito (em 10/10). Hoje, a chamada “Lei do “Retrofit” está em pleno vigor. Espera-se que alcance seus objetivos.
É certo que, a exemplo de outras cidades que já lograram êxito em seus projetos de revitalização, além da reforma e ocupação de edifícios desocupados e subocupados para moradia e funcionamento de órgãos públicos, atividades como turismo, lazer e gastronomia podem e devem ser estimuladas. Será preciso, no entanto, que sejam bem avaliadas e respeitadas as particularidades pertinentes à nossa Capital, uma vez que nem todas as medidas que mostraram bons resultados em outras cidades poderão não ser aplicáveis a Vitória.
Dito isso, ao constatarmos a existência de um círculo virtuoso concorrendo para que o Centro da Capital venha a ter uma nova vida – adequadamente requalificada –, reiteramos a importância do empenho por parte da sociedade vitoriense em prol da manutenção desse clima favorável.

Luiz Carlos Menezes

É engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES. Desenvolvimento urbano, tráfego e mobilidade urbana são os destaques deste espaço. Escreve quinzenalmente, às segundas

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