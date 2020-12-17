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Dica da Lucy

3 passos pra fazer uma mala de viagem mais prática

O hábito de pensar os “looks do dia” pode te ajudar nessa missão. Confira as dicas de como tornar esse processo mais prático e eficiente

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

17 dez 2020 às 05:00
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Homem arrumando mala / se preparando para viajar
Na hora de fazer as malas, avalie se tudo o que está levando é realmente necessário Crédito: Freepik
Férias chegando e, claro, muita gente viaja nessa época. Porém, fazer uma mala de viagem continua sendo um desafio para várias pessoas. Se você estiver nesse grupo, leia o passo a passo para fazer a mala sem estresse. A ideia é que ela fique prática, que você encontre o que precisa dentro dela e que, ao longo da viagem, não fique bagunçada

Passo 1: clareza

Defina as roupas, disponha as peças em cima da cama por dia, montando os looks. Exemplo: Dia 1: vestido florido, sandália rasteira, top neon, biquíni azul, saída de praia branca. Se quiser, pode colocar os acessórios, bijoux,cinto, chapéu.
Lembre-se dos itens de todo dia: pijama, calcinha, sutiã, necessaire make, necessaire cuidados pessoais, bolsa de praia.

Passo 2: triagem e revisão

Agora que as roupas estão em cima da cama, separados por dia, avalie se não dá pra diminuir a quantidade de peças/itens. Por exemplo: ao invés de levar um sapato pra cada dia, levar um ou dois sapatos versáteis que combinem com mais peças. Faça isso com todas as peças, de roupas a acessórios.

Passo 3: embalar e montar a mala

O grande aliado da mala que funciona é o organizador de mala. São embalagens de vários tamanhos para acondicionar as peças por categoria ou, neste caso, por look. Na ausência do kit organizador de mala de viagem, você pode usar saquinhos com zíper. O mesmo saquinho que usou para a roupa limpa depois recebe a roupa usada.
Para evitar que as camisas de tecido fiquem muito amassadas, coloque uma folha de papel A4 dentro. Claro que não pode faltar necessaire com bijoux, outra com make e mais uma com os remédios para emergências.
Seguindo estes passos, sua mala ficará organizada antes, durante e depois da viagem.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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