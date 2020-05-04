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Comportamento

Cafona?

Adoro a diversidade. Viver é abrir espaço para o que nos alegra. Por aqui vou de Bach, samba, rock e tudo mais que me provoque alegria.

Públicado em 

04 mai 2020 às 19:14
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

mulher feliz
"Ser autêntico é a maior conquista do ser humano" Crédito: Freepik
Semana passada observei nas redes sociais, vários comentários agressivos e, portanto, grosseiros postados sobre algumas lives de artistas que transmitiram de suas casas, shows onde, na grande maioria, havia um objetivo solidário. Os comentários a que me refiro, criticavam o gosto musical de quem assistia aos shows. Sabe aquelas pessoas que estão sempre prontas para uma opinião, como se somente elas soubessem as respostas corretas. Conhece o tipo? Muitos foram chamados de cafona. Foi então que eu iniciei a minha reflexão e uma pesquisa pessoal sobre: o que é ser cafona?
Confesso que a minha pesquisa não foi tão profunda, mas, garanto que li e analisei vários pontos de vista e, sinto-me apta para emitir a minha opinião:
O mundo mudou, evoluiu, expandiu, as transformações ocorridas não são mais tão fáceis classificar uma pessoa pelo seu gosto musical, suas roupas, seus exageros ou minimalismos. Dentro desta minha observação posso garantir que algumas virtudes estarão sempre em alta. Cordialidade, gentileza, generosidade, respeito a diversidade serão, sempre, atitudes elegantes. No mais, ser autêntico é a maior conquista do ser humano. Observo que, muitas pessoas criaram personagens e levam a vida desempenhando um papel que não é o delas. Cafonice e tristeza... Tem gente que é muita coisa, mas falta ser de verdade.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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