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Leonel Ximenes

Vitória terá aula de yoga com cachorros que poderão ser adotados

Não precisa ter prática na atividade para participar do evento beneficente

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 16:54

Públicado em 

22 out 2024 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cachorro em aula de yoga: animais estão sob os cuidados de um albergue de Vila Velha
Cachorro em aula de yoga: animais estão sob os cuidados de um albergue de Vila Velha Crédito: Divulgação
Não é uma aula de yoga convencional, e a causa é nobre. Neste sábado (26), às 8h30, será realizada a primeira edição do Cute Yoga do Brizz, em Vitória, uma aula de yoga com cachorros disponíveis para adoção.
O evento tem a parceria do Albergue Espaço Esperança, projeto humanitário de Vila Velha sensível à causa animal e que organiza eventos de doação de pets.
A aula será ministrada pela professora Renatinha Ferreira, e os participantes não precisam ter experiência com a prática da yoga. É necessário apenas levar um tapetinho de yoga ou uma canga.
Os primeiros 60 participantes que se inscreverem receberão um kit de boas-vindas. Depois do aulão, às 10h, haverá uma feira de adoção com os cachorros que participaram da sessão de yoga.
O valor do ingresso é R$ 56 (com o kit de boas-vindas incluído). O Brizz é um espaço de cultura, gastronomia e música localizado na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, em Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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adoção Cultura Música Vila Velha Vitória (ES) Enseada do Suá Pets Mundo Animal
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