Vitória terá aula de yoga com cachorros que poderão ser adotados

Não é uma aula de yoga convencional, e a causa é nobre. Neste sábado (26), às 8h30, será realizada a primeira edição do Cute Yoga do Brizz, em Vitória, uma aula de yoga com cachorros disponíveis para adoção.
O evento tem a parceria do Albergue Espaço Esperança, projeto humanitário de Vila Velha
sensível à causa animal e que organiza eventos de doação de pets.
A aula será ministrada pela professora Renatinha Ferreira, e os participantes não precisam ter experiência com a prática da yoga. É necessário apenas levar um tapetinho de yoga ou uma canga.
Os primeiros 60 participantes que se inscreverem receberão um kit de boas-vindas. Depois do aulão, às 10h, haverá uma feira de adoção com os cachorros que participaram da sessão de yoga.
O valor do ingresso é R$ 56 (com o kit de boas-vindas incluído). O Brizz é um espaço de cultura, gastronomia e música localizado na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, em Vitória
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