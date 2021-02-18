Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vitória quer acelerar projetos do BID para investir R$ 700 milhões

Recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento estão disponíveis para construção de escolas e contenção de encostas, entre outras obras

Públicado em 

18 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viatura da Guarda Municipal de Vitória em frente à delegacia
Viatura da Guarda Municipal de Vitória: um dos projetos contempla a construção da nova base da corporação Crédito: Reprodução/TV Gazeta
prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), determinou à sua equipe técnica que acelere a elaboração dos projetos executivos contemplados com financiamento do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os projetos estão orçados em US$ 125 milhões - aproximadamente R$ 676 milhões.
Entre os projetos executivos que serão acelerados estão a reforma, ampliação e construção de escolas; construção de unidades de saúde; construção da nova base da Guarda Municipal, na região da Ilha de Santa Maria; urbanização da orla Noroeste; e obras de contenção de encostas na Capital.
Segundo fontes da PMV, a prefeitura tem, há um ano e meio, contrato com Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas até hoje os projetos executivos estão na estaca zero.
Prefeitura de Vitória tem também R$ 7 milhões de recursos próprios para investimento, muito pouco se comparado aos recursos disponibilizados pelo BID. Por isso Pazolini quer pressa na elaboração dos projetos executivos.

Veja Também

Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini anuncia o fim da Linha Verde

Obras de infraestrutura em Vitória vão beneficiar 16 mil moradores

Guarda Municipal é prioridade dos candidatos na Grande Vitória, mas não é única saída contra crimes

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados