Vitória quer acelerar projetos do BID para investir R$ 700 milhões

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), determinou à sua equipe técnica que acelere a elaboração dos projetos executivos contemplados com financiamento do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os projetos estão orçados em US$ 125 milhões - aproximadamente R$ 676 milhões.
Entre os projetos executivos que serão acelerados estão a reforma, ampliação e construção de escolas; construção de unidades de saúde; construção da nova base da Guarda Municipal, na região da Ilha de Santa Maria; urbanização da orla Noroeste; e obras de contenção de encostas na Capital.
Segundo fontes da PMV, a prefeitura tem, há um ano e meio, contrato com Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas até hoje os projetos executivos estão na estaca zero.
A Prefeitura de Vitória
tem também R$ 7 milhões de recursos próprios para investimento, muito pouco se comparado aos recursos disponibilizados pelo BID. Por isso Pazolini quer pressa na elaboração dos projetos executivos.