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Leonel Ximenes

Vai pra Cuba? Não, Cuba vem ao Espírito Santo

Estado foi escolhido para sediar a 27ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 17:42

Públicado em 

07 jul 2023 às 17:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rua típica de Havana, a capital cubana
Rua típica de Havana, a capital cubana Crédito: Divulgação
A cidade de Vitória foi escolhida para sediar, em junho de 2025, a 27ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba (Conasol). O Movimento Capixaba de Solidariedade a Cuba, organizador do evento, espera reunir cerca de 1,4 mil pessoas, de forma presencial e remota. Um dos principais temas do encontro será o bloqueio econômico e político imposto pelos Estados Unidos à ilha comunista há mais de 60 anos.
Segundo o advogado Homero Mafra, que participa da comissão de organização, se cogita realizar a Convenção na Ufes, mas essa negociação ainda será feita. É esperada também a presença de diplomatas cubanos, inclusive o embaixador daquele país em Brasília.
“Este evento é importante porque traz para o Espírito Santo essa discussão presente em várias nações do mundo contra o bloqueio. Além disso, mostra o nosso Estado a pessoas de todo o Brasil que vêm pra cá”, destaca Mafra.
A Conesol é realizada a cada dois anos. Em junho, a 26ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba foi realizada em Belém-PA.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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