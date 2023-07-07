Vai pra Cuba? Não, Cuba vem ao Espírito Santo

A cidade de Vitória
foi escolhida para sediar, em junho de 2025, a 27ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba (Conasol). O Movimento Capixaba de Solidariedade a Cuba, organizador do evento, espera reunir cerca de 1,4 mil pessoas, de forma presencial e remota. Um dos principais temas do encontro será o bloqueio econômico e político imposto pelos Estados Unidos
à ilha comunista há mais de 60 anos.
Segundo o advogado Homero Mafra, que participa da comissão de organização, se cogita realizar a Convenção na Ufes
, mas essa negociação ainda será feita. É esperada também a presença de diplomatas cubanos, inclusive o embaixador daquele país em Brasília.
“Este evento é importante porque traz para o Espírito Santo essa discussão presente em várias nações do mundo contra o bloqueio. Além disso, mostra o nosso Estado a pessoas de todo o Brasil que vêm pra cá”, destaca Mafra.
A Conesol é realizada a cada dois anos. Em junho, a 26ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba foi realizada em Belém-PA.