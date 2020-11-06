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Leonel Ximenes

Saiba os candidatos em Vitória que católicos e evangélicos mais rejeitam

Pesquisa Ibope/Rede Gazeta identificou a preferência religiosa dos eleitores da Capital

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

06 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Relação entre religião e política: tema de campanha eleitoral
Relação entre religião e política: tema de campanha eleitoral Crédito: Divulgação
A pesquisa Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na última terça-feira (3) traz curiosidades com relação às preferências dos grupos religiosos em Vitória. Capitão Assumção (Patriota), que é maranata, e João Coser (PT), católico, têm a maior rejeição entre os católicos e entre os evangélicos, respectivamente.
Para os fiéis da Igreja Católica, na pergunta sobre em quem não votariam de jeito algum, o policial militar da reserva lidera com 43% das respostas, sendo seguido por Coser (33%) e Neuzinha, do PSDB, com 29%. Os evangélicos, por sua vez, expressaram a sua insatisfação com o petista, que liderou com 40% da rejeição. Assumção vem em segundo, com 29% das intenções, seguido por Neuzinha (24%).
E a pandemia de Covid-19 parece que não será um obstáculo para que o eleitor da Capital compareça às urnas e exerça o seu direito democrático no próximo dia 15. Dos 602 entrevistados, 85% disseram que vão com certeza escolher os novos representantes na prefeitura e na câmara.

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Já 11% afirmaram que ainda estão em dúvida; 3% não comparecerão para votar de jeito nenhum, enquanto 1% dos entrevistados informou não saber ou não respondeu.
Somente na faixa dos entrevistados de 55 anos ou mais há pessoas que acreditam que Coronel Nylton (Novo) e Gilbertinho Campos (Psol) possam ser o próximo prefeito de Vitória. Cada um dos candidatos recebeu 1% das respostas desse público.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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