Saiba os candidatos em Vitória que católicos e evangélicos mais rejeitam

Para os fiéis da Igreja Católica, na pergunta sobre em quem não votariam de jeito algum, o policial militar
da reserva lidera com 43% das respostas, sendo seguido por Coser (33%) e Neuzinha, do PSDB, com 29%. Os evangélicos, por sua vez, expressaram a sua insatisfação com o petista, que liderou com 40% da rejeição. Assumção vem em segundo, com 29% das intenções, seguido por Neuzinha (24%).
E a pandemia de Covid-19
parece que não será um obstáculo para que o eleitor da Capital compareça às urnas e exerça o seu direito democrático no próximo dia 15. Dos 602 entrevistados, 85% disseram que vão com certeza escolher os novos representantes na prefeitura e na câmara.
Já 11% afirmaram que ainda estão em dúvida; 3% não comparecerão para votar de jeito nenhum, enquanto 1% dos entrevistados informou não saber ou não respondeu.
Somente na faixa dos entrevistados de 55 anos ou mais há pessoas que acreditam que Coronel Nylton (Novo) e Gilbertinho Campos (Psol) possam ser o próximo prefeito de Vitória. Cada um dos candidatos recebeu 1% das respostas desse público.