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Leonel Ximenes

Saiba os bastidores da visita do ministro da Justiça ao ES

André Mendonça foi comparado ao seu antecessor, Sergio Moro. E parece que o atual deixou impressão melhor

Públicado em 

19 fev 2021 às 18:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

André Mendonça cumprindo agenda em Cariacica
André Mendonça cumprindo agenda em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A visita do ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, movimentou a Grande Vitória. E teve de tudo um pouco. Bancada federal reunida, agitação, aglomeração, engarrafamento...

SEM SALTO

Fonte da coluna garante: Mendonça é mais cordial e acessível que seu antecessor, Sergio Moro. “Foi muito simpático com as pessoas e é muito simples. É menos pop star. Senti essa diferença em relação ao Moro”, observou.

SEM CLIMA

O convite para a agenda que circulou pelo Ministério da Justiça previa um coquetel no Palácio Anchieta, ao final das solenidades, mas isso acabou não acontecendo. Realmente desnecessário em tempos de distanciamento social.

PIOROU O QUE ERA PÉSSIMO

É só uma autoridade vir para a Grande Vitória que o trânsito fica completamente virado de ponta-cabeça.

GRANDE PEQUENO ESTADO

O ministro falou para Neucimar Fraga que o Espírito Santo é um dos “grandes Estados” do Brasil. Mas parece que não é “grande” o suficiente para merecer uma visitinha sequer do presidente Jair Bolsonaro.

A BANDEIRA DE CADA UM

Na execução do Hino Nacional, em solenidade em Cariacica, coube ao ministro hastear a bandeira do Brasil, enquanto o secretário de Estado da Segurança, coronel Alexandre Ramalho, ficou com o pavilhão do Espírito Santo, e o prefeito Euclério Sampaio, com o símbolo cariaciquense.

A VICE REPRESENTOU

O prefeito de Vitória, Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), não foi visto na agenda em Cariacica. Esteve presente a vice dele, Capitã Estéfane (Republicanos).

NEM AS VACAS ESCAPAM

Não é só na Grande Vitória que tem violência. O deputado Evair de Melo, que fico o tempo junto do ministro, reclamou que tem muita violência na zona rural e que estão roubando caminhonete, carro, bomba de irrigação, trator e até vaca. Com o preço da carne vermelha nas alturas, o bovino virou item de luxo.

MOMENTO TIETAGEM

Teve gente que aproveitou para tirar aquela foto com os integrantes da Força Nacional, que estão em Cariacica desde o segundo semestre de 2019, quando Sergio Moro ainda era o ministro.

PAZ NA PENITENCIÁRIA

A comitiva visitou a Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana. O local está livre das superlotações do complexo carcerário capixaba. Por lá ficam presos de alta periculosidade e a orientação é não deixar ter superlotação.

O CARDÁPIO

Além da tradicional moqueca, o cardápio do governo do Estado oferecido à comitiva teve legumes, macarrão, frango, farofa e pudim.

BASE GOVERNISTA

Da bancada federal capixaba, estiveram presentes o coordenador, deputado Da Vitória (Cidadania), além dos colegas Neucimar Fraga (PSD), Evair de Melo (Progressistas) e Soraya Manato (PSL). Já dos senadores, o único representante foi Marcos Do Val (Podemos).

CONSTATAÇÃO

Depois da prisão, o valentão afinou.

ALÔ, BOLSONARO!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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