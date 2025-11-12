Sai megaoperação, volta megaevento: feira capixaba tem nova data no Rio

Exagerado no Pavilhão de Carapina, na Serra. Crédito: Visual Oliver

O Exagerado, maior evento do varejo capixaba, tem nova data para ser realizado no Rio de Janeiro: 3 a 7 de dezembro, no Riocentro. A feira, que ocorreria neste fim de semana (14 a 16 de novembro), acabou sendo adiada por causa da megaoperação policial que deixou 121 mortos (sendo quatro policiais) nos Complexos da Penha e Alemão, no dia 28 de outubro.

No Estado vizinho, a expectativa dos organizadores é a de reunir 100 mil visitantes, gerar R$ 30 milhões de vendas e criar 2,5 mil empregos durante o período.

Victor de Castro, fundador do Exagerado, considerou correta a decisão pelo adiamento do maior outlet do Brasil, tomada em conjunto por lojistas, fornecedores e parceiros: “Falar de festa e consumo enquanto tantas famílias enfrentam dificuldades no Rio seria incompatível com nossos valores”.

É a segunda vez que o Exagerado crava sua marca fora do Espírito Santo. A primeira foi em São Paulo, entre 26 e 28 de setembro, com a presença de 80 mil pessoas e R$ 30 milhões movimentados.

