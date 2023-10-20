QI acima da média: revelado o número de superinteligentes no ES

O Brasil acaba de atingir a marca de 3 mil brasileiros superinteligentes identificados. Deste pequeno grupo de privilegiados intelectualmente, 33 são do Espírito Santo
- ou 1% apenas do total nacional.
Os dados foram apurados e divulgados pela Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo.
Embora a participação do ES aparentemente seja pequena, o Estado é o 11º em contingente de superinteligentes do país, ficando atrás dos Estados do Sul (3), os demais do Sudeste (3), Bahia, Ceará (Nordeste), Goiás e Distrito Federal (Centro-Oeste).
Em relação à população total do país (203 milhões), o Espírito Santo (3,83 milhões) está em 15º lugar, embora tenha 1,8% do contingente populacional do Brasil
, ou seja, 0,8% acima da quantidade de superinteligentes.
Segundo mapeamento da Associação Mensa Brasil, do total de pessoas identificadas no Brasil, o Estado de São Paulo lidera o ranking, com 1.369 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 335 pessoas, Minas Gerais, com 240, Paraná, com 229, e Distrito Federal, com 190.
Do total de superinteligentes identificados pela entidade no Brasil, cerca de 23% são menores de idade, somando 699 crianças e adolescentes. A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil têm 2 e 3 anos de idade, respectivamente.
Entre os menores identificados no Brasil, São Paulo lidera o ranking, com 270 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 83 pessoas, e Minas Gerais, com 71.
“Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de superinteligência, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”, avalia Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil.