QI acima da média: revelado o número de superinteligentes no ES

O Brasil tem 3 mil brasileiros superinteligentes identificados Crédito: Freepik

O Brasil acaba de atingir a marca de 3 mil brasileiros superinteligentes identificados. Deste pequeno grupo de privilegiados intelectualmente, 33 são do Espírito Santo - ou 1% apenas do total nacional.

Os dados foram apurados e divulgados pela Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo.

Embora a participação do ES aparentemente seja pequena, o Estado é o 11º em contingente de superinteligentes do país, ficando atrás dos Estados do Sul (3), os demais do Sudeste (3), Bahia, Ceará (Nordeste), Goiás e Distrito Federal (Centro-Oeste).

Em relação à população total do país (203 milhões), o Espírito Santo (3,83 milhões) está em 15º lugar, embora tenha 1,8% do contingente populacional do Brasil , ou seja, 0,8% acima da quantidade de superinteligentes.

QUEM É QUEM NO BRASIL

Segundo mapeamento da Associação Mensa Brasil, do total de pessoas identificadas no Brasil, o Estado de São Paulo lidera o ranking, com 1.369 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 335 pessoas, Minas Gerais, com 240, Paraná, com 229, e Distrito Federal, com 190.

Do total de superinteligentes identificados pela entidade no Brasil, cerca de 23% são menores de idade, somando 699 crianças e adolescentes. A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil têm 2 e 3 anos de idade, respectivamente.

Entre os menores identificados no Brasil, São Paulo lidera o ranking, com 270 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 83 pessoas, e Minas Gerais, com 71.