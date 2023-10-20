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Leonel Ximenes

QI acima da média: revelado o número de superinteligentes no ES

Estados do Sudeste e do Sul lideram contingente de privilegiados intelectualmente no país

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

20 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Brasil tem 3 mil brasileiros superinteligentes identificados
O Brasil tem 3 mil brasileiros superinteligentes identificados Crédito: Freepik
O Brasil acaba de atingir a marca de 3 mil brasileiros superinteligentes identificados. Deste pequeno grupo de privilegiados intelectualmente, 33 são do Espírito Santo - ou 1% apenas do total nacional.
Os dados foram apurados e divulgados pela Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo.
Embora a participação do ES aparentemente seja pequena, o Estado é o 11º em contingente de superinteligentes do país, ficando atrás dos Estados do Sul (3), os demais do Sudeste (3), Bahia, Ceará (Nordeste), Goiás e Distrito Federal (Centro-Oeste).

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Em relação à população total do país (203 milhões), o Espírito Santo (3,83 milhões) está em 15º lugar, embora tenha 1,8% do contingente populacional do Brasil, ou seja, 0,8% acima da quantidade de superinteligentes.

QUEM É QUEM NO BRASIL

Segundo mapeamento da Associação Mensa Brasil, do total de pessoas identificadas no Brasil, o Estado de São Paulo lidera o ranking, com 1.369 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 335 pessoas, Minas Gerais, com 240, Paraná, com 229, e Distrito Federal, com 190.
Do total de superinteligentes identificados pela entidade no Brasil, cerca de 23% são menores de idade, somando 699 crianças e adolescentes. A primeira criança entrou na entidade em setembro de 2006, quando tinha 9 anos. Os identificados mais novos atualmente pela Mensa Brasil têm 2 e 3 anos de idade, respectivamente.
Entre os menores identificados no Brasil, São Paulo lidera o ranking, com 270 superinteligentes. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 83 pessoas, e Minas Gerais, com 71.
“Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de superinteligência, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”, avalia Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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