ES tem a 2ª maior taxa do país na “fila da esperança”

O Espírito Santo
tem a segunda maior taxa de pacientes à espera de transplante de órgãos no Brasil, segundo levantamento da Fiquem Sabendo, organização especializada no acesso a informações públicas.
O estudo, realizado por meio de pedido de Lei de Acesso à Informação (LAI) ao Ministério da Saúde
, aponta que a maior taxa de espera, por 100 mil habitantes, é do Estado de São Paulo, com 44,26 pacientes, seguido por Espírito Santo (33,16) e Distrito Federal (25,49).
As informações da pesquisa são relativas a até agosto deste ano. À ocasião, o Espírito Santo tinha 1.276 pessoas à espera de rim. A lista prossegue com paciente na fila por córneas (976), fígado (18) e coração (3).
O Estado mantém tradição de realização de transplantes, conforme os dados da Fiquem Sabendo. De 2012 até agosto de 2023, foram realizados 3.009 procedimentos com córneas. Neste mesmo intervalo houve 76 transplantes de coração, 341 de fígado e mais 988 de rins.
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