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Leonel Ximenes

ES tem a 2ª maior taxa do país na “fila da esperança”

Estado só perde para São Paulo no índice de espera por 100 mil habitantes

Públicado em 

08 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Transplante de coração
De 2012 até agosto de 2023, foram realizados 76 transplantes de coração no ES Crédito: Shutterstock
Espírito Santo tem a segunda maior taxa de pacientes à espera de transplante de órgãos no Brasil, segundo levantamento da Fiquem Sabendo, organização especializada no acesso a informações públicas.
O estudo, realizado por meio de pedido de Lei de Acesso à Informação (LAI) ao Ministério da Saúde, aponta que a maior taxa de espera, por 100 mil habitantes, é do Estado de São Paulo, com 44,26 pacientes, seguido por Espírito Santo (33,16) e Distrito Federal (25,49).
As informações da pesquisa são relativas a até agosto deste ano. À ocasião, o Espírito Santo tinha 1.276 pessoas à espera de rim. A lista prossegue com paciente na fila por córneas (976), fígado (18) e coração (3).
O Estado mantém tradição de realização de transplantes, conforme os dados da Fiquem Sabendo. De 2012 até agosto de 2023, foram realizados 3.009 procedimentos com córneas. Neste mesmo intervalo houve 76 transplantes de coração, 341 de fígado e mais 988 de rins.
A doação de órgãos salva milhares de vidas. Vamos doar?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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