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Leonel Ximenes

Restaurante no ES desiste de promoção para clientes com Covid

Ação promocional acabou provocando polêmica nas redes sociais e até discussão sobre o presidente Bolsonaro

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 20:04

Públicado em 

18 set 2020 às 20:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A mensagem do restaurante postada por volta das 17h de hoje (18)
A mensagem do restaurante postada por volta das 17h de hoje (18) Crédito: Reprodução do Instagram
O restaurante My Fish Gastrobar, que havia anunciado nas redes sociais que iria dar 50% de desconto aos clientes que, comprovadamente, contraíram a Covid-19, desistiu da promoção na tarde de hoje (18).
Nas redes sociais, o estabelecimento, que tem unidades em Jardim Camburi, em Vitória, e em Bairro de Fátima, na Serra, informou que muitas pessoas levaram a promoção “para o lado político” sem, no entanto, especificar exatamente o que teria acontecido.
“Por falta de interpretação de texto de muitas pessoas, a nossa promoção da moqueca foi cancelada. Muitas pessoas levaram [a promoção] para o lado político. Nosso intuito sempre foi trazer alegria e as melhores promoções aos nossos clientes”, diz o trecho inicial da nota.
A seguir, o restaurante promete que fará novas promoções: “Semana que vem divulgaremos as novas ofertas”. E arremata com um pedido de desculpas: “Nós da equipe de marketing pedimos desculpa aos nossos clientes que nos parabenizaram e nos ligaram para pedir mais informações”.
Nos comentários dos seguidores do restaurante no Instagram, havia mais de 50 participações. Muitos lamentando o fim da promoção e também houve discussão entre apoiadores e críticos do presidente Jair Bolsonaro.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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