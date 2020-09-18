Restaurante no ES desiste de promoção para clientes com Covid

A mensagem do restaurante postada por volta das 17h de hoje (18) Crédito: Reprodução do Instagram

Nas redes sociais, o estabelecimento, que tem unidades em Jardim Camburi, em Vitória, e em Bairro de Fátima, na Serra, informou que muitas pessoas levaram a promoção “para o lado político” sem, no entanto, especificar exatamente o que teria acontecido.

“Por falta de interpretação de texto de muitas pessoas, a nossa promoção da moqueca foi cancelada. Muitas pessoas levaram [a promoção] para o lado político. Nosso intuito sempre foi trazer alegria e as melhores promoções aos nossos clientes”, diz o trecho inicial da nota.

A seguir, o restaurante promete que fará novas promoções: “Semana que vem divulgaremos as novas ofertas”. E arremata com um pedido de desculpas: “Nós da equipe de marketing pedimos desculpa aos nossos clientes que nos parabenizaram e nos ligaram para pedir mais informações”.