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Leonel Ximenes

Representante do papa Francisco visita o ES

Diplomata vai presidir uma missa na catedral neste domingo (27)

Públicado em 

23 mar 2022 às 10:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Giambattista Diquattro tem larga experiência diplomática pelo Vaticano
Dom Giambattista Diquattro tem larga experiência diplomática pela Santa Sé Crédito: Isac Nóbrega/PR
O núncio apostólico do Vaticano no Brasil, dom Giambattista Diquattro, visitará a Arquidiocese de Vitória neste fim de semana. É a primeira vez que o arcebispo vem ao Espírito Santo desde que foi nomeado representante diplomático (embaixador) do papa Francisco no país, em 29 de agosto de 2020. Ele iniciou sua missão no país em 7 de janeiro de 2021.
O prelado vai presidir uma missa na Catedral Metropolitana de Vitória neste domingo (27), às 18h, para a qual foram convidados todo o clero, diáconos, religiosos e fiéis. A cor litúrgica da celebração será roxa, porque este é o período da quaresma.
O comunicado da visita do núncio apostólico foi feito internamente, para os membros da Arquidiocese de Vitória, na noite desta terça (22).

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Dom Giambattista tem larga experiência na diplomacia da Igreja. Em 1° de maio de 1985, ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé. Serviu em nunciaturas apostólicas e missões diplomáticas na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Unidas em Nova York, e mais tarde na Secretaria de Estado do Vaticano e na Nunciatura Apostólica na Itália.
O diplomata do papa tem 68 anos e nasceu em Bolonha, na Itália. Antes de vir para o Brasil, dom Giambattista serviu como núncio apostólico na Índia e no Nepal.
É arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. Foi ordenado sacerdote em 1981. É mestre em Direito Civil na Universidade de Catânia e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Também é mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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