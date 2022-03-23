Representante do papa Francisco visita o ES

O núncio apostólico do Vaticano no Brasil, dom Giambattista Diquattro, visitará a Arquidiocese de Vitória neste fim de semana. É a primeira vez que o arcebispo vem ao Espírito Santo desde que foi nomeado representante diplomático (embaixador) do papa Francisco
no país, em 29 de agosto de 2020. Ele iniciou sua missão no país em 7 de janeiro de 2021.
O prelado vai presidir uma missa na Catedral Metropolitana de Vitória neste domingo (27), às 18h, para a qual foram convidados todo o clero, diáconos, religiosos e fiéis. A cor litúrgica da celebração será roxa, porque este é o período da quaresma.
O comunicado da visita do núncio apostólico foi feito internamente, para os membros da Arquidiocese de Vitória
, na noite desta terça (22).
Dom Giambattista tem larga experiência na diplomacia da Igreja. Em 1° de maio de 1985, ingressou no Serviço Diplomático da Santa Sé. Serviu em nunciaturas apostólicas e missões diplomáticas na República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Chade, nas Nações Unidas
em Nova York, e mais tarde na Secretaria de Estado do Vaticano e na Nunciatura Apostólica na Itália.
O diplomata do papa tem 68 anos e nasceu em Bolonha, na Itália. Antes de vir para o Brasil, dom Giambattista serviu como núncio apostólico na Índia e no Nepal.
É arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. Foi ordenado sacerdote em 1981. É mestre em Direito Civil na Universidade de Catânia e doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Também é mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.