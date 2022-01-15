Pressão da bancada capixaba sobre o governo federal

A bancada federal capixaba solicitou nesta quinta-feira (13) ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Cidadania e à Secretaria Nacional da Defesa Civil liberação dos recursos para os municípios afetados pelas chuvas nos últimos dias
. Os parlamentares também pediram a visita de ministros, para avaliar, in loco, os estragos e as áreas de risco.
Segundo dados da Defesa Civil estadual, são cerca de 2 mil pessoas que ficaram desabrigadas e desalojadas em cidades do Sul
e Norte do Espírito Santo
. O coordenador da bancada federal capixaba, deputado Da Vitória (Cidadania), explicou que os parlamentares estão atuando de forma integrada para buscar o socorro aos municípios o mais rápido possível.
Os valores a serem solicitados e liberados vão depender dos planos e relatórios encaminhados pelos municípios à Secretaria Nacional de Defesa Social.
"Não dá para ficar omisso nem ignorar essa realidade de quase todo verão. Além dos recursos, que vão resolver esse problema imediato e urgente, a bancada pretende, nas próximas semanas, cuidar desse tema diretamente com os municípios a fim de evitar prejuízos econômicos, sociais e humanos nas próximas fortes chuvas”, disse Da Vitória.
A Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) deve organizar, junto com as cidades, o protocolo dos relatórios no governo federal.
Além de municípios da região Sul, como São José do Calçado, Castelo
, Muqui, Bom Jesus do Norte e Guaçuí, as cidades da bacia do Rio Doce (Baixo Guandu, Colatina e Linhares) sofrem com as cheias ocasionadas pelas intensas chuvas que caíram em Minas Gerais.