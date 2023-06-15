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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES cria o programa “Bolsa-Atirador"

Benefício será concedido a quem estiver prestando serviço militar obrigatório no Tiro-de-Guerra municipal

Públicado em 

15 jun 2023 às 12:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Atirador do Exército em treinamento
Atirador do Exército em treinamento Crédito: Exército Brasileiro
Virou lei: a Prefeitura de Castelo criou o “Bolsa-Atirador Castelense”, um programa de ajuda de custo aos atiradores que estão prestando serviço militar obrigatório no Tiro-de-Guerra municipal.
Serão criadas 40 bolsas no valor de R$ 200 mensais para cada atirador e cinco bolsas no valor de R$ 300 mensais para cada monitor. No total, o benefício vai custar aos cofres públicos R$ 9,5 mil mensais e R$ 85,5 mil por ano, porque ele será concedido no período de março a novembro (nove meses), período de instrução do Tiro-de-Guerra.
Segundo a prefeitura, o Programa “Bolsa Atirador Castelense” tem como objetivo valorizar e beneficiar o cidadão que está prestando o serviço militar obrigatório inicial no Tiro-de-Guerra, “possibilitando uma ajuda no custeio de suas necessidades básicas durante o período de instrução”. O prefeito de Castelo é João Paulo Nali (PTB).

O QUE É O TIRO-DE-GUERRA

O Tiro-de-Guerra (TG) é uma pequena unidade militar do Exército brasileiro encarregada de formar atiradores e cabos da segunda categoria da reserva. A organização de um TG ocorre em acordo firmado com os municípios e o respectivo Comando da Região Militar.
O Exército fornece os instrutores, fardamento e equipamentos, enquanto as prefeituras disponibilizam as instalações, e é formado um grupamento. Geralmente, o prefeito se torna o diretor do Tiro-de-Guerra.
Os jovens que servem nos TG recebem a denominação de “atiradores”. Esse modelo de serviço tem mais de um século. Anualmente, ingressam, aproximadamente, 12 mil atiradores em todo o país.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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