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Leonel Ximenes

Prefeito pede desculpas por chamar advogados de “trabalhadores improdutivos”

Em discurso em Vila Velha, Max Filho analisou o pensamento de Karl Marx e afirmou que os advogados "se apropriam da riqueza que os outros produziram"

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

31 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeito Max Filho foi usar conceitos de Marx e acabou se complicando com os advogados
Max foi usar conceitos de Marx e acabou se complicando Crédito: Prefeitura de Vila Velha
prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), compareceu pessoalmente à sede da Subseção da Ordem de Advogados do Brasil (OAB) na cidade para pedir desculpas pelo discurso que proferiu durante a inauguração de uma obra em Ilha das Flores, na semana passada, considerado ofensivo à classe.
Em um dado momento do discurso, Max fez uma breve análise de conceitos marxistas, exaltou a crítica à economia política do pensador alemão e separou os trabalhadores em duas categorias - os produtivos e os improdutivos. Neste último rol, incluiu a classe dos advogados.
“A gente pode não concordar com as soluções que Karl Marx apontou, que não deram certo em muitos lugares do mundo, mas a sua crítica à economia política, nós temos que parar e pensar”, exortou o prefeito vila-velhense.
E continuou: “Ele [Marx] classifica os trabalhadores em duas categorias, os trabalhadores produtivos e os trabalhadores improdutivos. Os produtivos são os trabalhadores que geram riqueza, desenvolvimento e emprego, na indústria, na construção civil. Os outros se apropriam da riqueza. O Direito, o advogado, vai se apropriar da riqueza que os outros produziram”, afirmou Max Filho.

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As declarações repercutiram muito mal nas redes sociais de advogados, que ficaram revoltados com o prefeito. Para diminuir o mal-estar, o tucano compareceu pessoalmente à OAB em Vila Velha, na última terça-feira (28), e depois divulgou uma carta com pedido de desculpas.
“Em sinal de respeito à advocacia, aos advogados e advogadas, (...) compareci pessoalmente à sede da Subseção da OAB de Vila Velha (...) e em reunião (...) tomei conhecimento do real sentimento da advocacia em relação à manifestação que proferi por ocasião de inauguração da obra na Ilha das Flores, motivo pelo qual expressei minhas sinceras escusas aos advogados e advogadas que se sentiram ofendidos, bem como ressaltei minha admiração e respeito pela classe advocatícia, indispensável à administração da Justiça”, disse Max em ofício enviado a José Antônio Neffa Júnior, presidente da subseção da OAB de Vila Velha.
No final do documento, Max (e não Marx, bem entendido) afirmou que não quis ofender a classe: “Jamais foi minha intenção ofender a advocacia, os advogados e advogadas, e reafirmo àqueles que se sentiram ofendidos as minhas sinceras desculpas”, concluiu o prefeito - que é advogado de formação e, pelo que consta, nunca foi marxista.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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