Poucas&Boas: Trio elétrico tucano embala campanha petista em Vitória

O trio elétrico de João Coser com a propaganda de Max Filho Crédito: Reprodução de vídeo

PT e PSDB já andaram juntos nas eleições deste ano em Vitória. Pelo menos num trio elétrico. O candidato a prefeito João Coser (PT) circulou pelas ruas da Grande São Pedro ao lado da sua vice, Jackeline Rocha, em um “caminhão tucano”, com as cores azul, branca e amarela. E ainda adesivado com os números 45 e do candidato Max Filho , que busca a reeleição pelo PSDB em Vila Velha.

A ADVERSÁRIA AGRADECE

Levando-se em conta que as regiões populares são nichos de votos para candidatos que têm identificação com essas áreas, Neuzinha, a dona do número 45 na Capital, agradece.

NEUZINHA GENÉRICA

Após cinco mandatos consecutivos na Câmara de Vitória, Neuzinha é candidata à prefeita da Capital. Mas, na Serra, outra Neuza de Oliveira, também do PSDB, tenta uma vaga no Legislativo serrano. O nome de urna da candidata é "Neuzinha Sua Vizinha".

GANDINI DESISTE

Juiz aposentado, João Gandini (MDB) desistiu da candidatura a prefeito. Mas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Em Vitória, Gandini (Cidadania) segue na corrida pela prefeitura, apesar de afastado das ruas por estar com Covid-19.

HOMENAGEM AOS MORTOS

O Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) lembrou do Dia de Finados, nesta segunda-feira (2) e prestou homenagem, em sua propaganda de TV, às cerca de 4 mil famílias que perderam parentes por causa do novo coronavírus no Espírito Santo.

ATAQUE AO DELEGADO

Sérgio Sá (PSB), depois de um surpreendente momento light – digno de comercial de margarina – com o pai, o intempestivo deputado estadual José Esmeraldo (sem partido), afiou as garras e atacou Pazolini. Na sua mais recente propaganda na TV, culpa o delegado licenciado pelo arrombamento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em 2018, pouco depois que Pazolini se licenciou para disputar a eleição para deputado estadual naquele ano.

O VICE QUE MANDA

Vice na chapa de Amarildo Lovato (PSL), em Vila Velha, Coronel Foresti (PSL) aparenta estar mais famoso do que o candidato a prefeito do partido. No programa eleitoral exibido nesta segunda-feira (2), o oficial da PM foi quem mais falou sobre a questão da poluição do Rio Marinho. Sobrou para Amarildo só se despedir.

COISA ESTRANHA

Um grande cartaz de Dr. Hudson, candidato do Republicanos a prefeito de Vila Velha, está afixado na fachada da agência da Caixa na Praia da Costa. Um prédio público com propaganda de candidato: pode isso, Justiça Eleitoral?

SILÊNCIO DE FINADOS

Marcos Bruno (Rede) não foi nesta segunda-feira (2) com carro de som para fazer a sua campanha em Cariacica. A motivação foi o feriado de Finados, em respeito às famílias que perderam seus entes queridos, como no caso do novo coronavírus.

FINADOS?

Já o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) mantém viva sua campanha em Cariacica e faz, na noite desta segunda-feira (2), o que chama de “arrancada da vitória”, em uma tenda ao lado do comitê. O policial civil aposentado avisou: todo mundo de máscara.

PROMESSÔMETRO DO DOUTOR

Doutor Hudson Leal (Republicanos) prometeu, em sua propaganda eleitoral, que vai criar um núcleo para implementar grandes negócios em Vila Velha. Recentemente, a Tangará Foods anunciou a saída da cidade canela-verde.

O JEJUM CONTINUA?

Faltam 13 dias para o fim do prometido jejum de Vandinho Leite (PSDB), na disputa pela Prefeitura da Serra. Não pode é ter jejum de votos no dia 15.

MÉDICO SEM MÁSCARA

Sérgio Vidigal (PDT) foi ao bairro Jardim Bela Vista, cumprimentou moradores com as mãos e ainda estava sem máscara em alguns trechos da caminhada. A propósito: o deputado federal é médico.

SOCIALISTA NÃO ENTENDE COMUNISTA

Pelo visto, a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) não escutou os apelos do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB), que recomendou suspensão da campanha eleitoral nas ruas. A vice, que está de férias, ficou sem máscara e cumprimentou moradores de Jaguaré durante caminhada em prol do candidato Luciano Laquini (PSB).

DÚVIDA

A propósito, e com todo o respeito: vice tira férias de quê?

CANDIDATA PETRALHA

Em Muqui, Roberta Petralha Paixão é candidata a vereadora da cidade. Mas se engana quem pensa que o sobrenome é algum indicativo do partido da moça. Ela é filiada ao PSB.

NOME SOCIAL NA ELEIÇÃO

161 eleitores no Espírito Santo têm o nome social registrado em seus títulos eleitorais. As cidades que lideram são: Vitória (21), Vila Velha (19) e Serra (18).

MARTHA E NEGÃO

Poderia ser dupla sertaneja, mas na verdade não é. Martha Scherrer (Patriota) busca a reeleição em Piúma ao lado do Negão da Colônia, em uma chapa puro-sangue.

AINDA BEM

Roze (PDT) avisa aos eleitores de Ponto Belo que sua chapa é “Acredito na força do bem”.

ALÔ, DNIT-ES e PRF-ES!