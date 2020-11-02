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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Trio elétrico tucano embala campanha petista em Vitória

João Coser (PT) passou por São Pedro em cima de um veículo adesivado com propaganda de Max Filho (PSDB)

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 17:08

Públicado em 

02 nov 2020 às 17:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O trio elétrico de João Coser com a propaganda de Max Filho
O trio elétrico de João Coser com a propaganda de Max Filho Crédito: Reprodução de vídeo
PT e PSDB já andaram juntos nas eleições deste ano em Vitória. Pelo menos num trio elétrico. O candidato a prefeito João Coser (PT) circulou pelas ruas da Grande São Pedro ao lado da sua vice, Jackeline Rocha, em um “caminhão tucano”, com as cores azul, branca e amarela. E ainda adesivado com os números 45 e do candidato Max Filho, que busca a reeleição pelo PSDB em Vila Velha.

A ADVERSÁRIA AGRADECE

Levando-se em conta que as regiões populares são nichos de votos para candidatos que têm identificação com essas áreas, Neuzinha, a dona do número 45 na Capital, agradece.

NEUZINHA GENÉRICA

Após cinco mandatos consecutivos na Câmara de Vitória, Neuzinha é candidata à prefeita da Capital. Mas, na Serra, outra Neuza de Oliveira, também do PSDB, tenta uma vaga no Legislativo serrano. O nome de urna da candidata é "Neuzinha Sua Vizinha".

GANDINI DESISTE

Juiz aposentado, João Gandini (MDB) desistiu da candidatura a prefeito. Mas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Em Vitória, Gandini (Cidadania) segue na corrida pela prefeitura, apesar de afastado das ruas por estar com Covid-19.

HOMENAGEM AOS MORTOS

O Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) lembrou do Dia de Finados, nesta segunda-feira (2) e prestou homenagem, em sua propaganda de TV, às cerca de 4 mil famílias que perderam parentes por causa do novo coronavírus no Espírito Santo.

ATAQUE AO DELEGADO

Sérgio Sá (PSB), depois de um surpreendente momento light – digno de comercial de margarina – com o pai, o intempestivo deputado estadual José Esmeraldo (sem partido), afiou as garras e atacou Pazolini. Na sua mais recente propaganda na TV, culpa o delegado licenciado pelo arrombamento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em 2018, pouco depois que Pazolini se licenciou para disputar a eleição para deputado estadual naquele ano.

O VICE QUE MANDA

Vice na chapa de Amarildo Lovato (PSL), em Vila Velha, Coronel Foresti (PSL) aparenta estar mais famoso do que o candidato a prefeito do partido. No programa eleitoral exibido nesta segunda-feira (2), o oficial da PM foi quem mais falou sobre a questão da poluição do Rio Marinho. Sobrou para Amarildo só se despedir.

COISA ESTRANHA

Um grande cartaz de Dr. Hudson, candidato do Republicanos a prefeito de Vila Velha, está afixado na fachada da agência da Caixa na Praia da Costa. Um prédio público com propaganda de candidato: pode isso, Justiça Eleitoral?

SILÊNCIO DE FINADOS

Marcos Bruno (Rede) não foi nesta segunda-feira (2) com carro de som para fazer a sua campanha em Cariacica. A motivação foi o feriado de Finados, em respeito às famílias que perderam seus entes queridos, como no caso do novo coronavírus.

FINADOS?

Já o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) mantém viva sua campanha em Cariacica e faz, na noite desta segunda-feira (2), o que chama de “arrancada da vitória”, em uma tenda ao lado do comitê. O policial civil aposentado avisou: todo mundo de máscara.

PROMESSÔMETRO DO DOUTOR

Doutor Hudson Leal (Republicanos) prometeu, em sua propaganda eleitoral, que vai criar um núcleo para implementar grandes negócios em Vila Velha. Recentemente, a Tangará Foods anunciou a saída da cidade canela-verde.

O JEJUM CONTINUA?

Faltam 13 dias para o fim do prometido jejum de Vandinho Leite (PSDB), na disputa pela Prefeitura da Serra. Não pode é ter jejum de votos no dia 15.

MÉDICO SEM MÁSCARA

Sérgio Vidigal (PDT) foi ao bairro Jardim Bela Vista, cumprimentou moradores com as mãos e ainda estava sem máscara em alguns trechos da caminhada. A propósito: o deputado federal é médico.

SOCIALISTA NÃO ENTENDE COMUNISTA

Pelo visto, a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) não escutou os apelos do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB), que recomendou suspensão da campanha eleitoral nas ruas. A vice, que está de férias, ficou sem máscara e cumprimentou moradores de Jaguaré durante caminhada em prol do candidato Luciano Laquini (PSB).

DÚVIDA

A propósito, e com todo o respeito: vice tira férias de quê?

CANDIDATA PETRALHA

Em Muqui, Roberta Petralha Paixão é candidata a vereadora da cidade. Mas se engana quem pensa que o sobrenome é algum indicativo do partido da moça. Ela é filiada ao PSB.

NOME SOCIAL NA ELEIÇÃO

161 eleitores no Espírito Santo têm o nome social registrado em seus títulos eleitorais. As cidades que lideram são: Vitória (21), Vila Velha (19) e Serra (18).

MARTHA E NEGÃO

Poderia ser dupla sertaneja, mas na verdade não é. Martha Scherrer (Patriota) busca a reeleição em Piúma ao lado do Negão da Colônia, em uma chapa puro-sangue.

AINDA BEM

Roze (PDT) avisa aos eleitores de Ponto Belo que sua chapa é “Acredito na força do bem”.

ALÔ, DNIT-ES e PRF-ES!

Por que caminhões e carretas continuam a deixar o trânsito engarrafado na volta do feriadão na BR 262?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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