Poucas&Boas: Torcedor de 84 anos ganha camisa do seu time de coração

Leonildo Filetti vendo o jogo em cima da bicicleta e recebendo a camisa do Rio Branco de Venda Nova, no dia do seu aniversário, presenteada pelo presidente do clube, Erivelto Uliana Crédito: Divulgação

Promessa cumprida: o presidente do Rio Branco de Venda Nova, Erivelto Uliana, presenteou com uma camisa do clube o torcedor Leonildo Filetti no dia do seu aniversário de 84 anos, comemorado nesta terça (11). Como a coluna mostrou , seu Leonildo, mais conhecido como “Tei”, sempre sobe na sua bicicleta e se equilibra para conseguir ver os jogos do seu time de coração, por cima do Estádio Olímpio Perim. Por causa da pandemia, o estádio não tem recebido público.

A EMOÇÃO DO PRESENTE

“Ele disse que jamais esperava esse presente”, conta o presidente do Rio Branco polenteiro, atual campeão capixaba e que já garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Estadual deste ano.

MAIS VEÍCULOS RECUPERADOS EM VITÓRIA

De janeiro a abril, houve um aumento de 51,5% do número de veículos recuperados em Vitória, em comparação ao mesmo período de 2020. No ano passado, foram recuperados 33 veículos no primeiro quadrimestre; em 2021, a Guarda Municipal recuperou 50.

E MENOS VEÍCULOS FURTADOS

O número de veículos furtados ou roubados na Capital teve queda de 26,5%. Em 2020, foram 385 veículos furtados ou roubados. Esse ano, o número caiu para 283.

APELO À MINISTRA EM BRASÍLIA

Em Brasília, nesta terça-feira (11), o vereador Devanir Ferreira (Republicanos) pediu ajuda à ministra Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) para conter o assassinato de mulheres no Estado. Segundo o parlamentar de Vila Velha, a ministra prometeu estudar o caso e enviar ajuda por meio do seu ministério. Segundo a Sesp, 32 mulheres foram assassinadas no Estado neste ano.

DIA DE COMBATE À LGBTfobia

Em homenagem ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia (17 de maio), a Aliança Nacional LGBTI+ - coordenação Espírito Santo e suas coordenações municipais promovem uma semana de eventos alusivos à data. Os debates começam no dia 16 e vão até dia 23, em sua maioria on-line, exceto uma Audiência Pública que será realizada na Câmara da Serra no dia 17. O endereço do Instagram da Estadual é @aliancanacionallgbties.

QUINTA INTELIGENTE

Nesta quinta (13), às 19h30, no canal do YouTube da Editora Cândida , será lançado o livro “Doxa”, de Francisco Grijó. Na obra, o professor e escritor fala sobre cinema, música e livros.

NÃO AO RACISMO

Entidades do movimento negro no Espírito Santo promovem nesta quinta (13), às 17h, na Praça Costa Pereira, em Vitória, um ato público alusivo ao Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo. “Nem bala, nem fome, nem Covid, o povo negro quer viver!”, diz o lema do movimento. A chacina do Jacarezinho, no Rio, será lembrada no ato público.

NÃO AO RACISMO 2

Por falar nisso, a Lei Federal 10.639 determina a obrigatoriedade do estudo da África e da História e Cultura Afro-Brasileiras nas escolas de primeiro e segundo graus. No Espírito Santo, que tem uma grande população de origem negra, essa norma é cumprida em quantos municípios?

O VELHO OESTE É AQUI

A parte superior de sustentação da Ponte Carlos Lindenberg (a ponte estaiada), em Vitória, tem marcas visíveis de tiros. A ponte, é bom lembrar, é vizinha à comunidade de Andorinhas, onde dia sim, outro também, são registrados tiroteios.

FEITIÇARIA EM BAIXO GUANDU

A Câmara de Vereadores de Baixo Guandu promoveu nesta semana uma live, com a participação de uma médica, para falar do tal “tratamento precoce” de Covid.

ESTADO PARALELO

Não é só em Vitória. Em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, criminosos assumem a função do Estado e, em pichações em um muro da Rua Gustavo Boni, ordenam que motoristas e motociclistas abaixem o farol e tirem o capacete.

O TEMPO PASSA...

Fim do primeiro semestre chegando e o retorno do Batalhão de Missões Especiais (BME) para a PM ainda não tem data.

MERGULHOU

Quase dois anos e meio de governo Casagrande, e o prometido retorno do sistema aquaviário não retorna.

O VELHO NORMAL

O tráfego na Terceira Ponte já está digno dos momentos pré-pandemia.

O MARACANÃ E A POLÍCIA

O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) usou o Maracanã para falar do Espírito Santo na sessão desta terça (11) da Assembleia. “De 1990 para cá, o Estado ganhou 19 Maracanãs de habitantes (1,5 milhão). Mas assim como o Maracanã perdeu metade de sua capacidade, a Polícia Civil também viu sua taxa de policiais por 100 mil pessoas cair por volta de 50%.”

DROGAS NO LITORAL SUL

As Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal têm apreendido muita droga nos últimos dias no litoral Sul do Espírito Santo. Foram 1.700 comprimidos de ecstasy encontrados em Anchieta e mais uma grande carga de maconha, apreendida perto do pedágio de Guarapari na BR-101. O entorpecente é suspeito de ser do tipo híbrido, que é mais potente.

A MENOR TEM MENOS

Menor cidade do ES em população, Divino de São Lourenço também é o município com menos mortes por Covid-19. Ao todo, foram sete. O último óbito aconteceu em 3 de abril.

ELE MERECE

Alessandro Magno Rocha dos Santos, o Casé, vai receber a Comenda do Mérito Esportivo “José de Anchieta Fontana” da Assembleia Legislativa. O veterano, de 44 anos, é reconhecido pela sua contribuição ao basquete no Espírito Santo, seja pelos feitos no esporte como também por zelar pelos cuidados de uma quadra esportiva na Praça dos Desejos, em Vitória.

PICANTE. E EXCLUSIVO

Mulheres e homens capixabas têm aderido a modalidades de compartilhar fotos e vídeos de conteúdo picante pelas redes sociais. A ação acontece mediante pagamento. Somente seguidores muito fiéis, com assinaturas, têm direito a ver o "algo a mais"...

ALÔ, DOUTOR!