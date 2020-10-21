Poucas&Boas: Avelina lança candidatura em Cariacica sem a presença das estrelas

Avelina é o candidato do PSC a prefeito de CariacicaCrédito: Reprodução da internet
O lançamento da candidatura de Adilson Avelina (PSC) para a Prefeitura de Cariacica, na noite desta terça-feira (20), foi um autêntico “esta é a minha vida”. Diante de poucos partidários e num ambiente pequeno e fechado, o político contou histórias difíceis da sua trajetória, como ter sido deixado de lado pela mãe, mas perfilou algumas conquistas também.
Na plateia não estavam para acompanhá-lo duas figuras centrais: a mulher dele, a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) – que apoia Saulo Andreon –, e a deputada federal Lauriete, que está se recuperando da Covid-19.
A coluna informou inicialmente que o presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, não tinha ido ao evento. O próprio Avelina, em vídeo, justifica a ausência do aliado, mas o presidente do partido em Cariacica, Elcimar Fantone , diz que Reginaldo esteve no começo do evento e falou brevemente. Aliás, o próprio Fantone não compareceu porque afirmou que está em casa com suspeita de Covid-19.
Avelina bradou a plenos pulmões: “Eu me orgulho de entrar na Câmara de Cariacica e os funcionários efetivos dizerem: ‘Avelina, você foi um dos melhores presidentes da Câmara’”. O candidato deixou nas entrelinhas que no passado lançou a mulher para vereadora. “Fizemos um plano para que nós pudéssemos assumir o Executivo de Cariacica.”
E cadê a Jaqueline? Rapidamente Avelina lembrou à pequena plateia que ela estava em um compromisso em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, a 258 quilômetros de Cariacica.
Demonstrando orgulho, Avelina que participou de gestões de “voo de águia” e não de “voo de galinha”. Por fim, destacou que muitos (sem dizer quem) não queriam a candidatura dele. Isso parece que os fatos estão confirmando: afinal, segundo a pesquisa A Gazeta/Ibope para prefeito de Cariacica, o candidato tem somente 3% das intenções no levantamento estimulado.
GESTO NOBRE
Em mensagem pública, Euclério Sampaio (DEM) desejou pronta recuperação a Sandro Locutor (Pros), rival na disputa pela Prefeitura de Cariacica. Locutor foi internado em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.
VAR DO CONCURSO
Como policial que é, o Delegado Lorenzo Pazolini investiga tudo o que faz e fala Fabrício Gandini (Cidadania). Não foi diferente desta vez: propaganda eleitoral do candidato do Republicanos a prefeito de Vitória agora contesta o anúncio do possível concurso público para Guarda Municipal já em 1º de janeiro de 2021. Segundo Pazolini, a legislação proíbe concurso neste período como medida para conter os gastos durante a pandemia do novo coronavírus.
O deputado estadual José Esmeraldo (sem partido) soltou cobras e lagartos na sessão da Assembleia na manhã desta quarta-feira (21) contra Luciano Rezende (Cidadania). Disse que o prefeito, que apoia Gandini, não fez obras no Morro da Garrafa, em Vitória, e ainda o acusou de ser “mentiroso”. Recordar é viver: Esmeraldo é pai do vice-prefeito e candidato Sérgio Sá (PSB).
ASSEMBLEIA DAS CANTADAS?
Falando em sessão da Assembleia, o deputado estadual Torino Marques (PSL) costuma se empolgar quando está presidindo as sessões legislativas, transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. Na sessão desta quarta-feira (21), chamou uma repórter de “sensual” e uma deputada de “sexy”. E o decoro, gente?
AVISO AOS BANDIDOS
Coronel Nylton (Novo) avisa no programa eleitoral de Vitória. "Não tenho medo de bandido comum e nem de terno".
TEM CURA ISSO, DOUTOR?
Doutor Hudson Leal (Republicanos) recebeu o apoio do colega de Assembleia Legislativa Delegado Danilo Bahiense (sem partido) na corrida pela Prefeitura de Vila Velha. Em vídeo divulgado pelo republicano, o policial civil aposentado diz que o médico é conservador, alinhado com o presidente Jair Messias Bolsonaro.
BRIGA IDEOLÓGICA
Além disso, Bahiense manda uma indireta direta a Amarildo Lovato (PSL) no vídeo de Hudson. “Vila Velha tem muitos candidatos, mas tem muitos picaretas que dizem que estão ligados ao nosso presidente, mas são de esquerda”. A razão é o fato de o PSL ser comandado no Estado pelo deputado estadual Coronel Quintino, aliado do governador Renato Casagrande (PSB).
GLUB!
Altamente criticado pelos alagamentos em Vila Velha, o candidato à reeleição Max Filho (PSDB) elencou medidas que adotou para minimizar as tragédias. Entre elas, parceria para construção de estação de bombeamento e limpeza de canais.
AUDIFAX DUARTE
Fábio Duarte (Rede) se liga ao prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), para poder se divulgar. Sempre nas artes das redes sociais tem a faixa: “Audifax fez. Fábio vai fazer mais”.
A SARA VOLTOU
Sara Brinquedos (PV), candidata a vereadora em Pedro Canário, enviou uma mensagem muito simpática para a redação multimídia de A Gazeta, a respeito de nota publicada nesta terça (20) na coluna. “Não tenho inimigos. Mas provavelmente os opositores querem me promover. Seriedade, responsabilidade e compromisso não quer dizer cara fechada. Eu sou bem-humorada e isso incomoda muita gente”. E ela prosseguiu: “Sim, a letra e a voz é (sic) original da minha criatividade”. Anotado!
RALI ELEITORAL
Quem está rodando mais pelo Espírito em busca de votos: a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos) ou o vice-presidente da Assembleia, Marcelo Santos (Podemos)?
PROMESSÔMETRO DA VIVE
Por falar na vice, ela prometeu ao candidato a prefeito Bolinha, em Vila Pavão, que vai ajudar na implantação da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na cidade.
ALÔ, DOUTOR!
Não seria o caso de aplicar uma vacina contra a ignorância?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.