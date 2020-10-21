Poucas&Boas: Avelina lança candidatura em Cariacica sem a presença das estrelas

Avelina é o candidato do PSC a prefeito de Cariacica Crédito: Reprodução da internet

O lançamento da candidatura de Adilson Avelina (PSC) para a Prefeitura de Cariacica , na noite desta terça-feira (20), foi um autêntico “esta é a minha vida”. Diante de poucos partidários e num ambiente pequeno e fechado, o político contou histórias difíceis da sua trajetória, como ter sido deixado de lado pela mãe, mas perfilou algumas conquistas também.

Na plateia não estavam para acompanhá-lo duas figuras centrais: a mulher dele, a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) – que apoia Saulo Andreon –, e a deputada federal Lauriete, que está se recuperando da Covid-19.

A coluna informou inicialmente que o presidente estadual do PSC, Reginaldo Almeida, não tinha ido ao evento. O próprio Avelina, em vídeo, justifica a ausência do aliado, mas o presidente do partido em Cariacica, Elcimar Fantone , diz que Reginaldo esteve no começo do evento e falou brevemente. Aliás, o próprio Fantone não compareceu porque afirmou que está em casa com suspeita de Covid-19.

Avelina bradou a plenos pulmões: “Eu me orgulho de entrar na Câmara de Cariacica e os funcionários efetivos dizerem: ‘Avelina, você foi um dos melhores presidentes da Câmara’”. O candidato deixou nas entrelinhas que no passado lançou a mulher para vereadora. “Fizemos um plano para que nós pudéssemos assumir o Executivo de Cariacica.”

E cadê a Jaqueline? Rapidamente Avelina lembrou à pequena plateia que ela estava em um compromisso em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, a 258 quilômetros de Cariacica.

Demonstrando orgulho, Avelina que participou de gestões de “voo de águia” e não de “voo de galinha”. Por fim, destacou que muitos (sem dizer quem) não queriam a candidatura dele. Isso parece que os fatos estão confirmando: afinal, segundo a pesquisa A Gazeta/Ibope para prefeito de Cariacica, o candidato tem somente 3% das intenções no levantamento estimulado.

GESTO NOBRE

Em mensagem pública, Euclério Sampaio (DEM) desejou pronta recuperação a Sandro Locutor (Pros), rival na disputa pela Prefeitura de Cariacica. Locutor foi internado em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

VAR DO CONCURSO

Como policial que é, o Delegado Lorenzo Pazolini investiga tudo o que faz e fala Fabrício Gandini (Cidadania). Não foi diferente desta vez: propaganda eleitoral do candidato do Republicanos a prefeito de Vitória agora contesta o anúncio do possível concurso público para Guarda Municipal já em 1º de janeiro de 2021. Segundo Pazolini, a legislação proíbe concurso neste período como medida para conter os gastos durante a pandemia do novo coronavírus.

O CENTRO NO CENTRO

EM NOME DO PAI, EM NOME DO FILHO

O deputado estadual José Esmeraldo (sem partido) soltou cobras e lagartos na sessão da Assembleia na manhã desta quarta-feira (21) contra Luciano Rezende (Cidadania). Disse que o prefeito, que apoia Gandini, não fez obras no Morro da Garrafa, em Vitória, e ainda o acusou de ser “mentiroso”. Recordar é viver: Esmeraldo é pai do vice-prefeito e candidato Sérgio Sá (PSB).

ASSEMBLEIA DAS CANTADAS?

Falando em sessão da Assembleia, o deputado estadual Torino Marques (PSL) costuma se empolgar quando está presidindo as sessões legislativas, transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. Na sessão desta quarta-feira (21), chamou uma repórter de “sensual” e uma deputada de “sexy”. E o decoro, gente?

AVISO AOS BANDIDOS

Coronel Nylton (Novo) avisa no programa eleitoral de Vitória. "Não tenho medo de bandido comum e nem de terno".

TEM CURA ISSO, DOUTOR?

Doutor Hudson Leal (Republicanos) recebeu o apoio do colega de Assembleia Legislativa Delegado Danilo Bahiense (sem partido) na corrida pela Prefeitura de Vila Velha. Em vídeo divulgado pelo republicano, o policial civil aposentado diz que o médico é conservador, alinhado com o presidente Jair Messias Bolsonaro.

BRIGA IDEOLÓGICA

Além disso, Bahiense manda uma indireta direta a Amarildo Lovato (PSL) no vídeo de Hudson. “Vila Velha tem muitos candidatos, mas tem muitos picaretas que dizem que estão ligados ao nosso presidente, mas são de esquerda”. A razão é o fato de o PSL ser comandado no Estado pelo deputado estadual Coronel Quintino, aliado do governador Renato Casagrande (PSB).

GLUB!

Altamente criticado pelos alagamentos em Vila Velha, o candidato à reeleição Max Filho (PSDB) elencou medidas que adotou para minimizar as tragédias. Entre elas, parceria para construção de estação de bombeamento e limpeza de canais.

AUDIFAX DUARTE

Fábio Duarte (Rede) se liga ao prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), para poder se divulgar. Sempre nas artes das redes sociais tem a faixa: “Audifax fez. Fábio vai fazer mais”.

A SARA VOLTOU

Sara Brinquedos (PV), candidata a vereadora em Pedro Canário, enviou uma mensagem muito simpática para a redação multimídia de A Gazeta, a respeito de nota publicada nesta terça (20) na coluna . “Não tenho inimigos. Mas provavelmente os opositores querem me promover. Seriedade, responsabilidade e compromisso não quer dizer cara fechada. Eu sou bem-humorada e isso incomoda muita gente”. E ela prosseguiu: “Sim, a letra e a voz é (sic) original da minha criatividade”. Anotado!

RALI ELEITORAL

Quem está rodando mais pelo Espírito em busca de votos: a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos) ou o vice-presidente da Assembleia, Marcelo Santos (Podemos)?

PROMESSÔMETRO DA VIVE

Por falar na vice, ela prometeu ao candidato a prefeito Bolinha, em Vila Pavão, que vai ajudar na implantação da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na cidade.

ALÔ, DOUTOR!