Poucas&Boas: Sara Brinquedos, a candidata que pede voto até ao inimigo

Sara Brinquedos, candidata em Pedro Canário: inspiração musical Crédito: Reprodução da internet

O bom humor não pode faltar na busca pelo voto. E as redes sociais são um negócio à parte, até para driblar a falta de dinheiro. Em Pedro Canário, no extremo Norte capixaba, Sara Brinquedos (PV), que disputa uma vaga no Legislativo local, foi ao TikTok e não teve vergonha: pediu até voto para os “inimigos”. Ela, que diz ser a voz da cidade, canta gentilmente. “Se você não gosta de mim, tudo bem! Mesmo assim vou pedir o seu voto!”. Ponto para a alegria, para o alto astral e para a desenvoltura. A Câmara da cidade tem 11 cadeiras e 93 candidatos na disputa.

PRA QUE PREFEITO?

As propagandas eleitorais de Fabrício Gandini (Cidadania) mostram que os feitos da atual gestão da Prefeitura de Vitória aconteceram por causa do deputado. O que o prefeito fez, então?

SÓ FALTA O PT

João Coser (PT), que tem batido na tecla de “O que seria Vitória sem João?”, agora tem apostado no tema “Reencontro”.

ERROU DE NOVO

Magno Malta não consegue falar nem escrever direito o nome do pupilo em Vitória, Halpher Luiggi (PL). Nas redes sociais, o ex-senador e cantor de pagode gospel escreveu "Halper Luiggi". Uma hora vai.

DENNINHO, O CHORÃO

Denninho Silva (PSB), candidato à reeleição para a Câmara de Vitória, está reclamando que moradores da Grande Goiabeiras, seu reduto eleitoral, estão apoiando candidatos de outras locais “que nunca fizeram nada pelas comunidades”. Um lenço para o vereador, por favor.

DESMASCARADO OUTRA VEZ

Neucimar Fraga (PSD) e máscara é uma combinação que não tem dado certo. O candidato a prefeito de Vila Velha não sabe usar o acessório, deixando as narinas de fora. Para completar, em vídeo divulgado hoje (20) nas redes sociais, o ex-alcaide canela-verde tem parte de sua trupe sem a proteção contra a Covid-19.

COM RECURSO

A candidatura do Coronel Wagner Borges (PL) à Prefeitura de Vila Velha foi deferida com recurso. Tirando a de Rafael Primo (Rede), que teve, a princípio, sua ação rejeitada, as demais foram autorizadas pela Justiça Eleitoral.

AUTOELOGIO

O jingle da candidata Luciana Malini (PP) à Prefeitura da Serra avisa: “Ela é guerreira da cabeça aos pés”.

CANDIDATO GLOBALIZADO

O bolsonarista Rikelme Kruger (PP) já mostrou na propaganda de rádio de Domingos Martins defesa em português e em alemão da sua candidatura a prefeito.

MMA EM GUARAPARI

Carlos Von (Avante) e Edson Magalhães (PSDB) daqui a pouco vão trocar os debates por ringues. A cada dia, uma troca de acusações. Desta vez, Von trocou farpas com o rival por uma suposta falta de investimento na segurança por parte do atual prefeito.

PORRE ELEITORAL

Em Alegre, Romário Brasil (DEM) fez paródia da música “Aí Eu Bebo”, da dupla Maiara e Maraísa, para pedir voto para prefeito.

FLOR DE CANDIDATURA

O ex-prefeito de Jaguaré Evilázio Altoé quer que sejam eleitos para prefeito e vice da cidade, respectivamente, Luciano e Flor. Para os desavisados que conhecem o município, ele está falando de Luciano Laquini (PSB) e Florisvaldo Klippel (PSB). No registro no TSE, o vice se apresenta como “Flor”.

FICOU MUDO

Em Alegre, na região do Caparaó, o capitão Rômulo Augusto, da PM, substituiu o cantor Toni Lemos, “o Elvis Presley brasileiro”, na chapa do PP a prefeito. Dizem que “Elvis” ensaiou muito, mas na hora de entrar no palco, não cantou.

ALÔ, ELEITOR!