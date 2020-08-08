Poucas&Boas: número de divórcios cresce durante a pandemia no ES

Com a pandemia, cartórios passaram a realizar divórcios virtualmente, em alguns casos Crédito: Divulgação

Um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB) mostrou que o número de divórcios extrajudiciais no Espírito Santo cresceu 18,4% entre maio e junho, em comparação com o mesmo período de 2019. O presidente do Sinoreg-ES explica que, com a pandemia do coronavírus , os cartórios passaram a realizar o ato virtualmente, possibilitando que divórcios consensuais sejam feitos à distância. “Quase todos os Estados brasileiros registraram crescimento. O desgaste do isolamento social e a facilidade para realização do ato são explicações para isso”, ressalta.

O VELHO NORMAL

O Tribunal de Justiça adiou desta segunda (10) para quarta (12) a fase inicial da retomada dos trabalhos presenciais no ES. Ou seja, volta curtindo um feriadão porque dia 11 de agosto é feriado no Poder Judiciário e ninguém é de ferro.

A POLÍCIA DESAFIADA

Este colunista estava com insônia e contou: começou às 2h52 da madrugada e foi até 4h mais um intenso foguetório em morros de Vitória. Deu pra ouvir até no Centro de Vila Velha.

É ISSO MESMO, ELEITOR?

Vamos tentar entender: o vice-prefeito de Água Doce do Norte, que assumiu o cargo de prefeito com a morte do titular, quer se candidatar à reeleição depois de abandonar o município, durante dois anos, para viver nos EUA? É isso mesmo?

FILHO FEIO...

Vem cá, ninguém é culpado pelo Centro Cultural Carmélia virar armazém de sacas de café?

TEM UM CAFEZINHO?

Numa reunião na Prefeitura de Colatina, com integrantes da diretoria da Santa Casa local, alguém pediu um prosaico cafezinho.

PODE SER ÁGUA?

O prefeito Sérgio Meneguelli disse então que só poderia oferecer água. “Cada um está trazendo seu café de casa. Estamos em tempo de economia”, avisou sua excelência.

A VIDA É BELA

Em mutirão, moradores de Araguaia estão plantando 1,3 mil mudas de manacá-da-serra. A ideia é transformar o distrito de Marechal Floriano na capital capixaba dessa bela flor.

SEM TRANSPARÊNCIA

O ônibus da Força Nacional, com a placa encoberta, na BR 101 Sul Crédito: Foto do leitor

Leitor da coluna manda foto de um ônibus da Força Nacional trafegando pela BR 101, perto de Iconha, com a placa encoberta pela bandeira nacional. Pode isso, Detran-ES?

ELE

Capitão Assumção ria muito depois de fazer graça minutos antes da abertura da sessão virtual da Assembleia, mostrando uma caixa de cloroquina aos outros deputados.

E A CIÊNCIA

Como é de praxe, ao abrir a sessão, Marcelo Santos pediu a Danilo Bahiense para proclamar um versículo bíblico, e o parlamentar soltou Provérbios 7,1: “O temor do Senhor é o princípio da ciência; os loucos desprezam a sabedoria e a instrução”.

TÉDIO DO VEREADOR

Um vereador desativou o seu vídeo durante a sessão virtual da Câmara de Cariacica. E quando foi advertido de que a foto estava no lugar, reapareceu esfregando os olhos, dando sinal de que estava cochilando.

OUVINDO A POPULAÇÃO

Em pouco mais de dois anos e meio, a Ouvidoria de Vila Velha fez 230 mil atendimentos com 80% de respostas à população.

TEM O BRASIL

Consumidor capixaba está indignado com a Grow, que tem um quebra-cabeça com realidade aumentada com o mapa do Brasil. Quando se passa o celular, aparecem informações sobre o Estado.

MAS NÃO TEM O ES

Mas no caso do Espírito Santo não tem informação alguma, não aparece nada. Segundo ele, que deu o jogo de presente para a afilhada, o quebra-cabeça tem informações até do Acre, mas nada do ES. O consumidor reclamou nas redes sociais da empresa.

SMART?

Órgãos de defesa do consumidor estão investigando a Smart Fit. A rede de academias, vejam só, exige que o aluno vá presencialmente à unidade para cancelar sua inscrição. Isso em tempos de pandemia e de recursos digitais que permitem o procedimento de forma remota.

ALÔ, PAULO GUEDES!