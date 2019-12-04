Capixabas estão ficando menos tempo casados, segundo o IBGE

Já dizia Vinicius de Moraes sobre o amor: "que seja infinito enquanto dure". Mas, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), divulgada nesta quarta-feira (04), está durando pouco. Ou pelo menos não tanto quanto antes.
Segundo as Estatísticas de Registro Civil 2018, o capixaba está se divorciando mais rápido. Em 2007, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio, no Espírito Santo, era de 18 anos. Já em 2018, a duração do casamento diminuiu para 13 anos, em média.
Outra informação que chama a atenção é que a taxa de divórcio cresce mais do que a de casamentos no Estado. Em 2018, foram registrados 24.749 uniões civis, representando um aumento de 1,1% em relação a 2017. No mesmo período, foram concedidos 9.134 divórcios, número 2,6% superior ao total de divórcios em comparação a 2017.