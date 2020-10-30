Poucas&Boas: Criador do Menino Maluquinho apoia candidata a prefeita no ES

Menino Maluquinho, o personagem mais famoso de Ziraldo Crédito: Divulgação

Ela apresentou o apoio do cartunista Ziraldo, de 88 anos. A ação junto ao escritor mineiro de Caratinga – que fica a pouco mais de 200 km de Guaçuí – foi para dizer que Simone pretende investir na educação do município. “Estudar é muito importante, mas ler é mais importante do que estudar. Vamos nessa, Simone”, disse o grande desenhista e escritor.

Ziraldo, que nasceu em Caratinga (MG), a 200 quilômetros de Guaçuí Crédito: Reprodução de vídeo

O candidato eleito só não pode ir na onda levada do Menino Maluquinho, personagem histórico de Ziraldo, para controlar a cidade. “Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior que a barriga, tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes (que davam para abraçar o mundo), e macaquinhos no sótão (embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão)”, assim enuncia o início do clássico da literatura infantojuvenil.

Ah, Maluquinho também tirava zero em comportamento!

NA ONDA DO BOLSONARISMO

O Delegado Federal Márcio (MDB), candidato na Serra, avisa que está junto das ideias do presidente Jair Bolsonaro. O MDB, no Estado, é aliado do governador Renato Casagrande. E o clã Manato, bolsonarista de carteirinha, segue no apoio a Vandinho Leite (PSDB).

PROMESSÔMETRO DO VIDIGAL

Promessa de Sérgio Vidigal (PDT): se ele for eleito prefeito, o morador da Serra poderá marcar consulta pelo celular e não enfrentará mais filas nas unidades de saúde.

ALERTA VERMELHO

A eleição em Cariacica, de acordo com a primeira pesquisa Ibope, está bastante acirrada, com os cinco primeiros candidatos tecnicamente empatados. Após a primeira parcial da prestação de contas, essa tendência parece se repetir: quatro candidatos já declararam mais gastos financeiros do que arrecadaram de receita para suas campanhas.

ALERTA VERMELHO 2

Líder na pesquisa, Euclério Sampaio (DEM) já contratou R$ 157.488,54 em despesa e arrecadou R$ 70 mil. Em terceiro lugar, Dr. Helcio (PP) contratou R$ 104.549,15 em gastos e recebeu R$ 65.100 de recursos.

ALERTA VERMELHO 3

A seguir, Célia Tavares (PT) apresenta uma despesa de R$ 240.905,95 e soma R$ 113.800 em recursos. Com uma campanha mais modesta, o Subtenente Assis (PTB), que figura em quinto na pesquisa, já gastou R$ 34.950,80 e arrecadou R$ 5.247. Agora, ainda tem lidar com a Covid-19.

CONTAS EM DIA

Em segundo na pesquisa, Sandro Locutor (Pros) já contratou despesas na ordem de R$ 231.706,80 enquanto as receitas somam R$ 280.950. Ele, inclusive, publicou foto de dentro do hospital. Locutor, que chegou a ficar internado na UTI por causa da Covid-19, perdeu peso e está com barba por fazer. Ele agradeceu a Deus, aos profissionais da saúde e a todos que torceram pela recuperação dele.

SHERLOCK DOS ANJOS

Mazinho dos Anjos (PSD) fez trabalho de investigação ao estilo Sherlock Holmes para mostrar na propaganda eleitoral. Com documento em mãos, descreveu locais onde deveriam estar escolas e os valores destinados para as unidades.

OPOSIÇÃO TARDIA

Sérgio Sá (PSB) convidou o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich, para repaginar a Guarda Municipal de Vitória. Sá é um vice-prefeito que identifica muitos problemas na administração Luciano Rezende (Cidadania) - só que começou a identificá-los na campanha eleitoral.

PISCADINHA E SAÚDE

O programa de Fabrício Gandini (Cidadania) começa com o deputado estadual piscando somente com um olho, numa tentativa de ser mais simpático. Depois, curiosamente, a edição fala sobre saúde. O parlamentar está isolado em casa, por estar com Covid-19.

COINCIDÊNCIAS

A Prefeitura de Vitória vai promover um mutirão de consultas com especialistas, no próximo dia 7. Leitora que aguardava desde fevereiro por uma consulta com urologista foi informada pela unidade de saúde que terá atendimento no dia do mutirão. A última pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Gazeta, detectou a saúde como segunda principal queixa dos moradores da Capital. Pelo jeito, a prefeitura está agindo antes que o eleitor vá às urnas

COINCIDÊNCIAS 2

Mãe de aluna de escola da rede pública municipal de Vitória relata que o diretor enviou, em grupo de mensagens dos pais, o plano de governo do candidato a prefeito Gandini (Cidadania). Diante dos questionamentos dos pais sobre os demais planos dos outros candidatos, não se fez de rogado e mandou o link do TSE para consulta. Nota zero para a isenção!

PREFEITO POP STAR EM CAMPANHA

Sergio Meneguelli (Republicanos) tem sido personagem de um vídeo que viralizou, com sua imagem e áudio, pelo qual pede votos para o Delegado Lorenzo Pazolini, colega de partido, para a eleição em Vitória. O prefeito de Colatina diz que o policial civil entende de contas e sabe combater a criminalidade.

VOTE NO LITRÃO

Arnaldinho Borgo (Podemos) fez campanha na Grande Cobilândia, Vila Velha, e o que mais chamou a atenção de um leitor não foi nem a proposta do candidato, mas a promoção do litrão de cerveja R$ 6,99, onde o candidato conversava com um eleitor.

EVANGELISTA NEUCIMAR, O RETORNO

Neucimar Fraga (PSD), ao lado do Doutor Hércules, pede voto até dentro de supermercado de Vila Velha. Com as mãos erguidas e abertas (alusão ao número dele nas urnas), deu bom dia e pediu para Deus abençoar a todos.

ELEGÂNCIA ELEITORAL

Em Domingos Martins, cidade que há tempos não via uma eleição com tantos candidatos na disputa, a campanha tem mostrado a educação e diplomacia dos moradores. Tem eleitor que abraça o candidato que está pedindo voto, mas explica com jeitinho que vai votar em outro. E todo mundo se entende. Exemplo!

DANÇANDO NA CHUVA

Edson Magalhães (PSDB) faz até coreografia nas caminhadas por Guarapari. O candidato à reeleição não perde o gingado nem em dia de chuva.

TOUR ELEITORAL

Quanto mais próximo o dia da eleição, mais sola de sapato e pneu os candidatos e apoiadores têm gastado. Curioso ver a movimentação de pesos-pesados da política capixaba em busca de votos para seus pupilos. Esta semana teve gente cortando o Estado todo para levar apoio e engrossar as caminhadas, como Marcelo Santos (Podemos), Amaro Neto (Republicanos), Da Vitória (Cidadania) e Erick Musso (Republicanos).

LIMÃO DOS BONS

Victor Coelho (PSB) está gastando a sola do sapato para poder garantir a sua reeleição em Cachoeiro de Itapemirim. Onde tem porta, entra. Inclusive num bar, no bairro Conduru, que tinha como principal drinque um “limãozinho com gengibre afrodisíaco”.

BOM DIA!

Eliana Dadalto (Podemos) é adepta dos cards fofos que desejam “bom dia”. O mais recente deles diz: “Desejo a você um bom dia, com um bom sorriso, muito bom humor, um bom café e boa-fé”. Será que também deseja isso aos rivais em Linhares?

JACARÉ ISOLADO

Daniel Santana (PSDB), o candidato à reeleição em São Mateus que só usa camisa branca com marca de um jacaré famoso, não segue ninguém em seu perfil do Instagram.

SOMBRIO E IRRESPONSÁVEL

Coronel NyltoN, candidato do Novo a prefeito de Vitória, foi às redes sociais criticar as aglomerações promovidas pelos políticos em plena pandemia. Chamou esses atos de "carnaval sombrio".

BAILE DO CORONA

A propósito, autoridades municipais e estadual: vai ter carnaval em 2021?

ALÔ, GOVERNADOR CASAGRANDE!