Poucas&Boas: Líder da Assembleia de Deus abençoa candidato católico na Serra

Silas Malafaia pedindo voto para Xambinho na TVCrédito: Reprodução da TV
Um candidato declaradamente católico caiu nas bênçãos de um dos líderes da Assembleia de Deus no país. O ungido é Alexandre Xambinho (PL), cristão conservador, como destaca o jingle dele, ao estilo micareta, na campanha pela Prefeitura da Serra. E o líder é Silas Malafaia, que comanda a Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Como numa pregação, Malafaia saúda Xambinho e pede voto ao pupilo do ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta (PL). “Olá, povo abençoado de Serra. Xambinho tem compromisso com os valores cristãos e com a família. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família”. Xambinho agradeceu pela confiança do pastor.
Malafaia, bolsonarista que adora uma campanha eleitoral, já distribuiu recentemente apoio para Halpher Luiggi (PL), que disputa as eleições para a Prefeitura de Vitória. Pelo que se vê nas pesquisas, parece que as ovelhas (ou melhor, os eleitores) não estão seguindo o pastor.
RECADO A BOLSONARO
Silas Malafaia, recentemente, criticou o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de anunciar apoio aos candidatos Celso Russomanno (Republicanos), em São Paulo, e Marcelo Crivella (Republicanos), no Rio de Janeiro. Para ele, Bolsonaro deveria ter mantido o planejamento de só revelar a preferência no segundo turno.
PÉ-FRIO
Por enquanto, a exemplo de Malafaia, Bolsonaro tem sido pé-frio na campanha. Russomanno e Crivella têm patinado e caído cada vez mais nas pesquisas eleitorais.
PROMESSÔMETRO DA SITUAÇÃO
Candidato da situação na Serra, Fábio Duarte (Rede) promete que vai fortalecer o atendimento para o diagnóstico à criança com autismo e/ou autismo.
AR SUFOCANTE
Foi realmente quente o Grande Encontro 23, realizado na noite desta segunda-feira (26), em Vitória. Além do calor no Álvares Cabral, os discursos da campanha de Fabrício Gandini (Cidadania) foram acalorados. O prefeito Luciano Rezende chegou a ficar ensopado.
BOM ALUNO
Gandini disse no evento que não tem apego pelo poder e que lançou a sua candidatura para “proteger Vitória de ameaças”, mas sem indicar quem são os “ameaçadores”. O mesmo discurso tem sido feito pelo prefeito desde o ano passado. Além disso, nos programas eleitorais, o candidato já está desferindo críticas veladas a Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT).
DOS ANJOS ENCAPETADO
Mazinho dos Anjos (PSD) afirmou que a Prefeitura de Vitória tem mais servidores do que as demais da Grande Vitória. Disse que é culpa de João Coser. Depois, disse que Fabrício Gandini e Pazolini estão brigando por causa de concurso. E soltou seu jargão favorito nestas eleições: “São tudo farinha do mesmo saco”.
O TERCEIRO ELEMENTO
O deputado estadual Doutor Hércules (MDB), que já recuou três vezes de participar como candidato das eleições de Vila Velha (2012, 2016 e 2020), “confidenciou” a Neucimar Fraga (PSD) que tem medo de que alguém sem experiência e desqualificado assuma o governo canela-verde.
DE MODA, ENTENDEM
Doutor Hudson Leal (Republicanos) e Coronel Wagner (PL) foram os candidatos mais alinhados em evento realizado na noite desta segunda-feira (26) com os postulantes à cadeira de prefeito de Vila Velha. Apostaram em blazer de tom azul-marinho.
SURFANDO NO BANDEIRAÇO
Sobrou até para a pentacampeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho, participar do bandeiraço da campanha do candidato à reeleição em Vila Velha, Max Filho). Ela é subsecretária municipal de Turismo e presidente do partido na cidade.
TURISMO ELEITORAL EM CARIACICA
O Professor Saulo Andreon (PSB) convida os eleitores para conhecerem o seu comitê em Cariacica, que tem estampado as fotos do governador Renato Casagrande (PSB) e da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB). Primeiro desafio é se tornar mais conhecido: só tem 2% das intenções dos votos, segundo pesquisa A Gazeta/Ibope.
APOIOU, MOSTROU
Joel da Costa (PSL) tem valorizado cada apoio que recebe na corrida por Cariacica. Recebeu promessa de voto? Vai para a linha do tempo do candidato!
VALE O ESCRITO?
Em pleno 2020, com as transações financeiras cada vez mais digitais e a existência de criptomoedas, as famosas bitcoins, há partidos e apoiadores fazendo doação em cheque para os políticos em campanha. Já são 103 cheques depositados para candidatos no Espírito Santo, somando R$ 552.640. O de maior valor foi da deputada federal e candidata a prefeita de Marataízes Norma Ayub ao diretório estadual do Democratas, partido ao qual é filiada. Norma passou cheque de R$ 207.362.
CANDIDATO A POETA
"Nossa casa é nossa causa, é nossa luta". De Guerino Balestrassi (PSC), candidato a prefeito de Colatina.
NEM O CORONA SEGURA
A candidata a prefeita de Montanha Iracy Baltar (Republicanos), que disputa a reeleição, anunciou em suas redes sociais que contraiu o vírus da Covid-19. Mesmo cumprindo o isolamento e sem poder sair às ruas para falar com os eleitores, Iracy deu um jeito de manter a dinâmica da campanha que tem como slogan "Nada vai parar nossos sonhos": vai fazer um comício virtual com a participação dos candidatos a vereador.
AUTOESPORTE EM BREJETUBA
A eleição de Brejetuba é para quem é bom de volante. Na disputa tem o Levi da Mercedinha (PDT) e o Paulinho da Autoescola (PP). E quem quiser ter aula, favor procurar por Professora Ediane (PSB).
COM ECO, ECO, ECO...
Vídeo sobre educação de Gilsinho Gomes (Rede), que disputa a eleição para prefeito de Laranja da Terra, se destaca mais pelo efeito do eco do que pelas suas propostas.
É OFICIAL
Dorlei Fontão (PSD) está com vários pontos de apoiadores por Presidente Kennedy. Só tem um detalhe: a maioria deles em frente às secretarias municipais.
OS ENGENHEIROS E AS ELEIÇÕES
O Crea-ES realiza nesta quinta-feira (29), às 19h, uma videoconferência pelo Youtube para apresentar propostas e sugestões da Engenharia, da Agronomia e das Geociências aos candidatos a prefeito da Região Metropolitana da Grande Vitória.
ALÔ, DOUTOR!
Quando será descoberta a vacina contra a ignorância e o obscurantismo?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.