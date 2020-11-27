Poucas&Boas: Quem será "o dono" do maior e do menor eleitorado de Vitória?

Pazolini e Coser no debate promovido por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Vitor Jubini

Os bairros com maior e menor eleitorado de Vitória ficaram divididos no primeiro turno, e não houve um amplo domínio dos candidatos João Coser (PT) e Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos). No menor colégio eleitoral da Capital, a Enseada do Suá, estiveram em disputa 136 votos, sendo que só 86 eleitores foram às urnas. E houve um empate entre Coser e Pazolini, com 22 votos, cada. Eles lideraram as intenções naquela área. Gandini (Cidadania), em terceiro lugar, recebeu 13.

Já em Jardim Camburi, com 33.969 eleitores, os candidatos têm um cenário marcado pela abstenção e pela divisão de votos para os outros candidatos. Foram 9.320 pessoas que deixaram de votar, o que é um quantitativo maior do que os rivais receberam – Pazolini ficou com 5.965, enquanto Coser obteve 5.103. O desafio de Pazolini e Coser é obter os votos do candidato líder na região no primeiro turno, Fabrício Gandini (Cidadania), que alcançou 6.210 votos.

VITÓRIA DO PT

João Coser teve uma vitória sobre Pazolini. Isso porque a Justiça Eleitoral mandou retirar da campanha do delegado peças publicitárias que falavam sobre a gestão do petista e supostos resultados de processos.

SUSPENSE

Coser guardou seu último programa para ser exibido na noite desta sexta-feira (27). Ele reprisou a produção que dialoga com os jovens, exibida na noite de quinta (26)

DESMENTIU

Mensagens no WhatsApp diziam que Pazolini não estaria presente no debate das 22h30, promovido pela TV Gazeta . O candidato reafirmou que estará lá para discutir “propostas reais e possíveis”.

SABEDORIA DE MÃE

O último programa de Pazolini trouxe a mãe do candidato, Margarida, destacando as qualidades do filho. Contou que o deputado costumava discursar para o irmão e primos quando criança.

MAU EXEMPLO DO VIZINHO

A postura de guerra e provocações de Max Filho (PSDB) e de Arnaldinho Borgo (Podemos), no debate promovido por A Gazeta/CBN Vitória, na última quinta-feira (26), foi de fazer inveja à disputa de baixo nível que acontece no Rio de Janeiro entre Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos).

HABILIDADE INÚTIL

Max e Arnaldinho, aliás, demonstraram que têm habilidade em criar apelidos jocosos. Poderiam concentrar suas criatividades em outras ações.

AGORA VAI

Secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Davi Diniz (conhecem?) gravou vídeo em apoio a Euclério Sampaio (DEM), candidato a prefeito de Cariacica.

TEMPO DE SOBRA

Integrante da equipe do governo Casagrande divulgou vídeo contra Pazolini ao longo desta sexta-feira (27), em pleno horário de expediente. Lembrando: o governador segue “neutro” no segundo turno.

O UNGIDO

Fábio Duarte (Rede) mostrou vídeo em que recebe apoio da pastora Eliete, da Igreja Batista. Toda oração é válida para subir na intenção de voto do eleitor serrano.

OREMOS

Sérgio Vidigal (PDT) também apresentou, nas redes sociais, imagens de oração em ação de graças (lembrando que a quinta-feira foi Dia de Ação de Graças). O candidato disse que os serranos precisam estar juntos.

OS 13 MANDAMENTOS

Célia Tavares (PT), nesta reta final de campanha, apresentou as chamadas 13 propostas para Cariacica ser feliz de novo. Passam por temas como educação a mulheres.

POSSE NA PANDEMIA

Preocupado com o aumento de casos de Covid-19 no município, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), prefeito eleito de Barra de São Francisco, vai propor à Câmara de Vereadores que a sua posse, no dia 1º de Janeiro de 2021, seja feita em solenidade restrita, sem comemorações, para evitar a aglomeração de público.

PEGOU MAL

Militantes de candidatos que participam dos debates em diferentes veículos de comunicação têm feito grandes aglomerações nas portas das emissoras. Além de atrapalharem o trânsito, causam aglomeração, quando o momento exige distanciamento. O uso da máscara é praticamente inexistente. Mau exemplo e descuido com a saúde.

A DÚVIDA

Tem eleitor se questionando qual desses eventos terá maior abstenção: o segundo turno das eleições ou a Black Friday?

ÚLTIMOS MOMENTOS

Com a chegada da data da votação do segundo turno, neste domingo (29), encerram-se, neste sábado (28), os últimos prazos das eleições. A maioria deles está relacionada à propaganda eleitoral. Todas as datas-limite deste pleito constam da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral no 23.624/2019 e da Lei nº 9.504/1997, a Lei das Eleições.

ÚLTIMOS MOMENTOS II

Sábado é o último dia para a propaganda eleitoral por alto-falantes ou amplificadores de som, que deve ocorrer das 8h às 22h. Também terminam, às 22h, a distribuição de material gráfico e as caminhadas, bem como as carreatas ou passeatas, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio.

SEM DESCULPAS

O eleitor que não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno. Eleitores de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra vão às urnas neste domingo (29) para escolher um dos dois candidatos mais votados para o cargo de prefeito no último dia 15. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

REZANDO E ORANDO

Arnaldinho Borgo vai começar este sábado (28) rezando. Às 7h, vai à missa no Convento da Penha. E vai terminar orando: às 20h, participa de um culto na Praia da Costa. Até o fechamento desta edição, a coluna não havia recebido a agenda de Max Filho.

ALÔ, GOVERNO DO ESTADO!