Poucas&Boas: Livro de escritor capixaba custa quase R$ 600 na Inglaterra

Livro Memória Repartida, lançado em 2016 Crédito: Centro Educacional Castelo Branco

O livro “Memória Repartida” (Chiado Editora), do escritor e juiz capixaba Getúlio Neves , está sendo vendido por 87,75 libras (R$ 589 mais R$ 56 de frete) na Amazo n britânica. No Brasil, na Estante Virtual, a obra pode ser encontrada por R$ 14.

ABUTRES NA LINHA

Leitora da coluna está aposentada desde o começo de julho. De lá pra cá, tem recebido uma média de 15 telefonemas, por dia, de instituições financeiras oferecendo empréstimo consignado. De segunda a sábado, das 8h às 21h.

PODE?

Causou grande repercussão nas redes sociais, principalmente as católicas, o vídeo em que padres de Colatina cantavam e se divertiam em torno de (muitas) cervejas.

NÃO PODE?

Aparentemente, nada há de mal nisso. O problema é que a própria diocese colatinense proíbe, há alguns anos, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas festas religiosas.

O NOVO VELHO NORMAL

Aparentemente, nada há de mal nisso. O problema é que a própria diocese colatinense proíbe, há alguns anos, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nas festas religiosas.

POVO RECLAMÃO

Quem reclama da nota de R$ 200 não sabe o trabalho que dá ficar juntando R$ 89 mil em moedas e pequenas cédulas.

A COVID AGRADECE

Passageiros que moram em Jardim Camburi, bairro mais populoso de Vitória, têm reclamado da constante superlotação dos ônibus, sejam eles municipais ou do Transcol.

125 ANOS DEPOIS...

Seu processo está muito tempo parado na Justiça? Tenha um pouquinho de paciência! O da Princesa Isabel acabou de ser julgado pelo STF.

O ROLO DO GOVERNO

Comentário de um professor ao ler na faixa de um supermercado na Serra “leve 11 rolos de papel higiênico e pague 12”: “Deve ser pra diminuir o rombo do governo”.

VALEI-ME!

Padre Robson, Flordelis, pastor Everaldo: gente, o que está acontecendo com esses líderes que se dizem cristãos?

ADVERSÁRIO CONHECIDO

Fernando Carreiro vai fazer a campanha do deputado Vandinho Leite (PSDB) à Prefeitura da Serra. Na campanha anterior, o marqueteiro estava com Sérgio Vidigal (PDT), agora adversário de Lamas.

SANTO DE CASA...

Afonso Cláudio se tornou a Capital Estadual do Queijo (sim, isso existe), após aprovação e sanção do projeto do deputado estadual Luciano Machado (PV).

SANTO DE CASA... 2

Mas o projeto pegou mal logo no reduto de Machado, Guaçuí, onde o parlamentar já foi prefeito: é porque lá, há mais de 60 anos, existe uma cooperativa de laticínios com forte tradição na produção dos alimentos.

MUDOU!

O governo do Estado publicou um decreto transformando a nomenclatura de cargos de motorista das secretarias e órgãos. Agora eles são “supervisores de atividades”.

AGORA VAI

Nesse mesmo decreto, assinado pelo governador Casagrande (PSB), é destacado que essa mudança gerou uma economia para os cofres públicos de R$ 21,67.

CAUSA NOBRE

O Rotary Club de Vitória doou à Afecc-Hospital Santa Rita equipamentos que somam R$ 169 mil para atendimento de pacientes do SUS em tratamento de câncer.

ALÔ, ELEITOR!

Você daria seu carrinho de pipoca para Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão e Witzel administrarem?

LEMBRANDO...