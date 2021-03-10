Poucas&Boas: ES tem quase 23 mil presos. Mais gente do que em 42 cidades

Tráfico de drogas lidera a causa de encarceramento no ES Crédito: Divulgação

Espírito Santo já tem 22.955 presos, segundo dados da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , referentes ao mês de fevereiro. A população carcerária cresceu tanto que já é maior que a de 42 dos 78 municípios capixabas. Na comparação com 2019, a massa de pessoas privadas de liberdade cresceu 2,45%. Em janeiro de 2019, havia 22.405 presos. Agora, em fevereiro de 2021, houve a adição de 550 internos. O Presídio Semiaberto de Vila Velha (PSVV) é o que reúne o maior número de presos: são 1.593 para uma capacidade de 604 (163% de superlotação).

TRÁFICO LIDERA

A principal razão, em 2020, que levou homens e mulheres às cadeias foi o tráfico de drogas, havendo 3.893 entradas por esse motivo. Já o homicídio, por sua vez, provocou 1.532 casos de entradas no complexo penitenciário capixaba.

PERIGO AO LADO

Nos dois primeiros meses do ano, o Espírito Santo registrou quatro feminicídios. Todos foram cometidos por ex-maridos.

SEM GRAÇA

Para surpresa de muitos, em plena pandemia, um circo está funcionando em Iúna. Com direito a carro de som passando pelas ruas, anunciando ao respeitável público que o picadeiro está montado.

EM MEMÓRIA DE LULA

Nesta quarta-feira (10), às 19h30, será realizada a missa de um mês em memória de Lula Rocha, militante do movimento dos direitos humanos e do movimento negro. A celebração será presidida pelo padre Kelder Brandão, na Paróquia Madre Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória.

INDIFERENÇA MORTAL

Supermercados da Grande Vitória, com seus atendentes, insistem rotineiramente ao longo da jornada para que os consumidores usem as máscaras. Mas os clientes parecem, às vezes, não se importarem.

BRAVO! BRAVO!

A violinista Thaisa Ellen teve diversos vídeos compartilhados ao longo do fim de semana enquanto tocava seu violino na Glória, em Vila Velha. Sinal de que a música faz a diferença na vida das pessoas.

O LAMENTO DA DOUTORA

Da doutora em epidemiologia Ethel Maciel, ao se deparar com o avanço da Covid-19 no Brasil: “Toda vez que vejo esse mapa compreendo o nosso fracasso. Uma doença infecciosa se controla impedindo as pessoas de adoecerem, controlando as transmissões e não abrindo leito para que possam ser internadas”.

OLHA O GOLPE!

A Secretaria de Educação da Serra alerta aos pais de alunos das unidades de ensino do município que não envia nenhuma pessoa às residências para realizar o acompanhamento domiciliar dos alunos. Qualquer alteração sobre calendário, atividades escolares, entre outras informações relacionadas aos estudantes da rede municipal da Serra, serão enviadas via grupos no WhatsApp ou em comunicados impressos anexados na entrada da unidade de ensino.

APESAR DE TUDO, HUMOR

Guardador de carro na Praia do Canto, em Vitória, roubou a cena ao desfilar com um chapéu de pirata pelas ruas.

BOM, BONITO E BARATO

Leitor da coluna aproveitou promoção em banca de livros e arrematou, por R$ 10, um exemplar de “1984”, de George Orwell. A obra é pano de fundo de um famoso reality show que tem gerado debate em todo o Brasil.

PUNIÇÃO NA BOMBA

O vereador Denninho Silva (Cidadania) apresentou um projeto de lei que prevê a cassação do alvará do estabelecimento que fraudar o consumidor na venda de combustíveis em Vitória.

FRAUDE DESCOBERTA

Na semana passada, a Polícia Civil e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) flagraram irregularidades em bombas de postos de combustíveis e em revendas de botijão de gás de cozinha na Grande Vitória e em outros municípios do ES.

O CONHECIMENTO, A VÍTIMA DA VEZ

A FDV enviou mensagem aos alunos com o aviso de que a biblioteca ficará, a partir de agora, fechada aos sábados. A medida coincide com a escalada dos casos de Covid-19.

CULTURA COM QUEM ENTENDE

A convite do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a produtora cultural Stael Magesck vai assumir a secretaria do Conselho Municipal de Cultura. Enquanto isso, a Secretaria de Cultura da Capital continua sob o comando, interino, da vice-prefeita Capitã Estéfane (Republicanos).

ALÔ, ELEITOR!