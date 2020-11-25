Poucas&Boas: Eleitores ligam 5 vezes por minuto para saber local de votação

Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

serviço do Disque-Eleições , do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), retorna neste fim de semana, e a quantidade de pessoas que o procurou foi grande. Para se ter uma dimensão das principais dúvidas, houve cinco ligações por minuto, no fim de semana do primeiro turno, de pessoas querendo saber o local de votação.

O atendimento aconteceu no sábado (14), das 8h às 18h, e no domingo (15), das 6h às 18h. Ao todo, somente para saber o endereço de votação, foram 7.691 chamadas. Depois, destacaram-se as ligações sobre situação de título de eleitor (422) e como fazer a justificativa eleitoral (159).

O serviço estará disponível novamente neste fim de semana do segundo turno na Grande Vitória . O atendimento será feito novamente pelo número 0800-940-0808.

TOM LÁ EM CIMA

As campanhas de Lorenzo Pazolini (Republicanos) e de João Coser (PT) já subiram o tom em inserções na TV e no rádio. Ataques estão sendo feitos por ambos os lados. Sem contar os materiais que saem de militâncias e de simpatizantes dos candidatos, amplamente compartilhados nas redes sociais.

AMOR E ÓDIO

No Twitter, Pazolini, que não tem conta. As menções são principalmente negativas. Já sobre Coser, a relação é de amor e ódio – mas com vantagem das menções positivas.

SILÊNCIO NA IGREJA

A eleição no segundo turno incendiou também grupos de fiéis católicos no WhatsApp. O debate acirrado não tem ficado restrito aos padres. Enquanto isso, a Arquidiocese de Vitória não se pronuncia.

A VICE EM DESTAQUE

A propaganda eleitoral de Pazolini deu destaque para a vice dele, Capitã Estéfane (Republicanos). Mostrou sua história de superação e garra.

PESCANDO VOTOS

João Coser teve manhã agitada nesta quarta-feira (25). Participou de entrevistas, inclusive no Bom Dia Espírito Santo, e ainda teve tempo de se reunir com os pescadores da Capital.

NO ESTALEIRO

Novo apoiador da campanha de Pazolini, o vereador reeleito Denninho Silva (Cidadania) vai ter de se ausentar. Ele está com 50% dos pulmões comprometidos. Recentemente, ficou internado por causa da Covid-19.

BOM RETORNO, LEONIL!

A boa notícia: o vereador Leonil (Cidadania), que chegou a ficar internado na UTI com Covid-19, teve alta nesta quarta (25). Ele não conseguiu se reeleger em Vitória.

SHERLOCK TUCANO

A campanha de Max Filho (PSDB) tem usado a figura de um detetive ao estilo Sherlock Holmes para investigar os feitos do rival Arnaldinho Borgo (Podemos).

ARNALDINHO PAZ E AMOR

A campanha de Arnaldinho Borgo tem usado palavras-chave nas peças: “esperança, mudança e nova história”.

CALMA, DOUTORA

Irmã de Max Filho, Márgia Mauro está nervosa: numa rede social, ela soltou um palavrão ao responder a uma provocação de uma internauta simpatizante de Arnaldinho.

ESTÁ SOBRANDO

A direção nacional do Podemos injetou R$ 150 mil para Arnaldinho Borgo e sua campanha.

SILÊNCIO DE MONGE

Audifax Barcelos (Rede), padrinho político de Fábio Duarte (Rede), na Serra, está quieto nas redes sociais.

PSL COM O PT

Quem diria: Nathan Medeiros, que foi candidato a vice de Gandini, está apoiando Coser.

COMPANHEIRO VIDIGAL

Sergio Vidigal (PDT) foi clicado pela sua campanha cumprimentando os bravos trabalhadores da construção civil.

ROCK DO EUCLÉRIO

Euclério Sampaio (DEM) faz nesta quarta-feira (25) evento com a juventude no bairro Ponto Santana, em Cariacica.

PROMESSÔMETRO PETISTA

Célia Tavares (PT) assinou uma carta de compromisso com o Sindisaúde-ES sobre fazer uma gestão com foco na qualificação dos trabalhadores.

NEGÓCIOS À PARTE

Amigos em grupos de WhatsApp têm feito bolões sobre as mais diferentes campanhas na Grande Vitória. Há apostas sobre a intenção de votos nas pesquisas e também no dia das eleições. Tem até eleitor de direita apostando em candidato de esquerda, em alguns casos.

MATRICULEM-SE, POR FAVOR

As eleições terminarão com alguns políticos colocando na agenda cursos de oratória, de media training e de terapia comportamental.

ATENÇÃO, ELEITOR

O cidadão que quiser baixar a ferramenta e-Título, para utilizá-la no segundo turno das eleições, dia 29 de novembro, deve fazê-lo o mais rápido possível. A habilitação das funcionalidades da plataforma estará disponível para download até as 23h59 deste sábado (28).

ATENÇÃO, ELEITOR 2

A medida visa garantir que o usuário que precisa do serviço no domingo tenha uma melhor experiência. No domingo (29), só quem já tiver baixado o app poderá utilizar as funcionalidades. Será permitida apenas a atualização da versão. O funcionamento do app volta ao normal a partir de segunda-feira (30).

VIOLÊNCIA NAS ELEIÇÕES

Informações consolidadas pela Assessoria Especial de Segurança e Inteligência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam um aumento de crimes violentos contra candidatos e pré-candidatos nas Eleições de 2020. Entre janeiro e novembro deste ano, foram registrados 99 casos de homicídio tentado ou consumado. Somando-se ainda os crimes de ameaça e lesão corporal contra candidatos, obtêm-se um total de 263 registros. Foram 63 casos em oito meses - de janeiro a agosto – e 200 nos últimos dois meses, entre setembro e novembro.

OBRIGADO, DIEGUITO

A coluna presta todas homenagens a Maradona. Artista e gênio da bola, o argentino encantou uma geração que tinha no futebol motivos para sorrir. Tinha.

ALÔ, ARCEBISPO!