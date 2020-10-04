Poucas&Boas: Eleição no ES terá 118 candidatos “doutores”

Médico e advogado, profissões de muitos candidatos Crédito: Divulgação

Não são apenas os militares pastores que cada vez mais buscam um cargo político nas urnas. Há mais tempo na “praça”, os doutores também estão revezando seus afazeres nos escritórios ou nos consultórios com o trabalho nas ruas e nas comunidades em busca do voto nesta eleição municipal. No Espírito Santo , 19 doutores, entre médicos e advogados, concorrem a prefeito. Para as Câmaras Municipais, o número de candidatos chega a 99.

OS POINTS DOS DOUTORES

Cariacica é a cidade do ES que tem mais doutores disputando o cargo de prefeito: três dos 14 postulantes estão registrados com esse nome. Para as Câmaras Municipais, Guarapari é o município com mais doutores candidatos: 14.

FEIRA ELEITORAL

Em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, tem candidato a vereador com nome para todos os gostos. Tem Adriano Pastel, Angélica da Pamonha, Beto da Empada, Matheus Mariola, Cocada... Fora Dalva do Bar e Leir da Padaria.

QUE RESPONSABILIDADE!

E candidatos a vereador com o nome Jesus têm apenas três no ES: em Barra de São Francisco, Colatina e Conceição de Castelo

VALEI-ME!

É pouco, ante os 11.456 mil candidatos ao Legislativo no Estado, mas pelo menos ninguém tem o registro com o nome... daquele bicho feio e amaldiçoado.

APLICATIVO DO ÓBVIO

De uma leitora da coluna comentando sobre o novo aplicativo do Transcol que informa quais linhas de ônibus estão lotadas: “Não precisa; não existem linhas que não estejam lotadas”.

FAKE MADE IN LÍBIA

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) se deparou com uma mensagem inusitada nas suas redes sociais nesta semana. A pessoa dizia ser Ayesha Gaddafi, filha do ditador líbio assassinado Muammar Gaddafi. Em inglês, o perfil (fake) perguntava o nome dele e de onde o deputado era.

PODE ISSO, ARNALDO?

A Sedu recebeu uma denúncia de que uma conselheira foi reconduzida ao cargo pelo governador, para um terceiro mandato consecutivo, no Conselho Estadual de Educação. O problema: a lei estadual e o regimento interno do Conselho permitem apenas dois mandatos seguidos.

CREA-ES SOB NOVA DIREÇÃO

A oposição venceu a eleição no Crea-ES. O engenheiro Jorge Silva derrotou Lúcia Vilarinho, atual presidente e mais ligada à esquerda, que tentava a reeleição.

FICA A DÚVIDA

De um leitor-eleitor ao saber, pela coluna, que no ES tem 108 candidatos a vereador com nome “Pastor”: “Tem ovelhas pra isso tudo?”

O GOLPE

A Polícia Civil já prendeu parte de uma quadrilha, que é de São Paulo, que está aplicando golpes do cartão de crédito no ES. Os estelionatários pedem à vítima dados pessoais para investigar um suposto lançamento indevido de despesa.

O MÉTODO

Os bandidos chegam a ir pessoalmente na casa da vítima para coletar assinatura que, supostamente, autoriza a abertura de uma investigação. Não passe seus dados: é golpe!

AMARO NA ESCOLA

O deputado federal Amaro Neto Republicanos) aproveitou a quarentena para concluir a pós-graduação em Administração Pública e Gestão de Cidades Inteligentes, da Uninter, de Brasília, na modalidade ensino à distância.

É O QUE TEMOS

Loja de produtos orientais em Vila Velha está exigindo, para contratação imediata, uma pessoa “descendente de orientais”. O salário, no entanto, é em real. Bem ocidental.

ALÔ, MELANIA!