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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Eleição no ES terá 118 candidatos “doutores”

19 médicos e advogados concorrem ao cargo de prefeito e 99 ao de vereador

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Advogado e médico, profissões de muitos candidatos
Médico e advogado, profissões de muitos candidatos Crédito: Divulgação
Não são apenas os militares e pastores que cada vez mais buscam um cargo político nas urnas. Há mais tempo na “praça”, os doutores também estão revezando seus afazeres nos escritórios ou nos consultórios com o trabalho nas ruas e nas comunidades em busca do voto nesta eleição municipal. No Espírito Santo, 19 doutores, entre médicos e advogados, concorrem a prefeito. Para as Câmaras Municipais, o número de candidatos chega a 99.

OS POINTS DOS DOUTORES

Cariacica é a cidade do ES que tem mais doutores disputando o cargo de prefeito: três dos 14 postulantes estão registrados com esse nome. Para as Câmaras Municipais, Guarapari é o município com mais doutores candidatos: 14.

FEIRA ELEITORAL

Em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, tem candidato a vereador com nome para todos os gostos. Tem Adriano Pastel, Angélica da Pamonha, Beto da Empada, Matheus Mariola, Cocada... Fora Dalva do Bar e Leir da Padaria.

QUE RESPONSABILIDADE!

E candidatos a vereador com o nome Jesus têm apenas três no ES: em Barra de São Francisco, Colatina e Conceição de Castelo

VALEI-ME!

É pouco, ante os 11.456 mil candidatos ao Legislativo no Estado, mas pelo menos ninguém tem o registro com o nome... daquele bicho feio e amaldiçoado.

APLICATIVO DO ÓBVIO

De uma leitora da coluna comentando sobre o novo aplicativo do Transcol que informa quais linhas de ônibus estão lotadas: “Não precisa; não existem linhas que não estejam lotadas”.

FAKE MADE IN LÍBIA

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) se deparou com uma mensagem inusitada nas suas redes sociais nesta semana. A pessoa dizia ser Ayesha Gaddafi, filha do ditador líbio assassinado Muammar Gaddafi. Em inglês, o perfil (fake) perguntava o nome dele e de onde o deputado era.

PODE ISSO, ARNALDO?

A Sedu recebeu uma denúncia de que uma conselheira foi reconduzida ao cargo pelo governador, para um terceiro mandato consecutivo, no Conselho Estadual de Educação. O problema: a lei estadual e o regimento interno do Conselho permitem apenas dois mandatos seguidos.

CREA-ES SOB NOVA DIREÇÃO

A oposição venceu a eleição no Crea-ES. O engenheiro Jorge Silva derrotou Lúcia Vilarinho, atual presidente e mais ligada à esquerda, que tentava a reeleição.

FICA A DÚVIDA

De um leitor-eleitor ao saber, pela coluna, que no ES tem 108 candidatos a vereador com nome “Pastor”: “Tem ovelhas pra isso tudo?”

O GOLPE

A Polícia Civil já prendeu parte de uma quadrilha, que é de São Paulo, que está aplicando golpes do cartão de crédito no ES. Os estelionatários pedem à vítima dados pessoais para investigar um suposto lançamento indevido de despesa.

O MÉTODO 

Os bandidos chegam a ir pessoalmente na casa da vítima para coletar assinatura que, supostamente, autoriza a abertura de uma investigação. Não passe seus dados: é golpe!

AMARO NA ESCOLA

O deputado federal Amaro Neto Republicanos) aproveitou a quarentena para concluir a pós-graduação em Administração Pública e Gestão de Cidades Inteligentes, da Uninter, de Brasília, na modalidade ensino à distância.

É O QUE TEMOS

Loja de produtos orientais em Vila Velha está exigindo, para contratação imediata, uma pessoa “descendente de orientais”. O salário, no entanto, é em real. Bem ocidental.

ALÔ, MELANIA!

Por que a senhora não manteve distância dele (do vírus)?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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