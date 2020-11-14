Poucas&Boas: Cazuza, Povão e até Deus querem ser prefeito

Cazuza, Povão e Deus querem ser o prefeito de Conceição da Barra Crédito: Reprodução da internet

Se lhe dissessem que Cazuza, Povão e Deus estão em busca do comando de uma prefeitura, você acreditaria? Não? Mas pode acreditar: esse trio estará nas urnas de Conceição da Barra, no Norte do Estado , neste domingo (15).

Cazuza é o candidato do PRTB. Diferentemente do seu saudoso homônimo famoso, o administrador é bastante religioso e não faz menção alguma ao que poderia ser uma “Vida Louca Vida” e muito menos dizer “Eu Queria Ter uma Bomba”.

Mateusinho do Povão (PTB), por sua vez, joga para a plateia que é o vereador com mais votos da história do município . Enquanto Toninho de Deus (Patriota) frisa ser ficha limpa, amigo e honesto. Faz parte ainda da disputa Paulinho Lima (PT). Chicão (PSB) teve sua candidatura indeferida com recurso, ou seja, seu nome aparecerá nas urnas, mas os votos não serão válidos. E Manoel Pé de Boi (Cidadania) teve seu processo indeferido, ficando de fora do pleito.

CADA UM NA SUA ESQUINA

Neste sábado (14) de manhã, apoiadores de Max Filho (PSDB) e Neucimar Fraga (PSD) tremulavam bandeiras dos seus candidatos em esquinas vizinhas da Av. Francelina Setúbal, na divisa entre Itapuã e Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O clima era de respeito e sem qualquer agressão.

AMARILDO NA PRAIA

Amarildo Lovato (PSL) foi para a orla da Praia de Itaparica fazer sua última carreata. Só não vale nadar e morrer na praia nestas eleições.

APOIO EXTERNO

O prefeito de Viana e presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, subiu no trio elétrico do candidato canela-verde Arnaldinho Borgo, terceiro na pesquisa Ibope/Rede Gazeta e que tenta tirar do segundo turno Max Filho ou Neucimar Fraga.

CONGESTIONAMENTO DE CARREATAS

Foi um sábado de congestionamentos com as carreatas. Estavam com suas caravanas nas ruas de Vila Velha Arnaldinho, Amarildo e Coronel Wagner (PL).

NA PICAPE COM O PADRINHO

Lorenzo Pazolini (Republicanos) deu a volta pela ilha e pela parte continental da Capital na caçamba de uma picape, ao lado de sua vice na chapa, Capitã Estéfane (Republicanos). O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), era só empolgação na carreata.

ESTÁ CHEGANDO A HORA

A manhã no QG do candidato Fabrício Gandini (Cidadania) foi de muita emoção com os últimos instantes da campanha.

KIT DO ELEITOR

Gandini ainda fez um kit, nas redes sociais, sobre como votar de forma segura, seguindo as cartilhas apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

O VERMELHO DO PT

Como na canção “Vermelho”, do Boi Garantido (AM), o carro dos petistas João Coser e Jackeline Rocha – assim como as roupas deles – estava na cor do pau-brasil.

A REGRA É CLARA

Sérgio Sá (PSB) agradeceu a Deus e à população pela oportunidade de ser candidato, e frisou que não fez guerra em sua campanha. Só um carrinho ou outro nos adversários, mas que não renderam o cartão vermelho, né, candidato?

TRÂNSITO LIVRE

Conforme a coluna antecipou , o TRE-ES não montou o telão para a divulgação dos resultados das eleições na frente de sua sede, na Enseada do Suá, na Capital. Nem interdição do trânsito na rua em frente ao prédio foi solicitada pelo órgão neste ano.

MULTIPLICAÇÃO DE TRIOS

A campanha de Euclério Sampaio colocou três trios para percorrer Cariacica. O candidato e seus apoiadores, como Marcelo Santos (Podemos), soltaram o gogó para trazer de vez o parlamentar para o segundo turno. Na pesquisa Ibope/Rede Gazeta, Euclério é o segundo colocado.

AMARO&LOCUTOR

Já nos lados de Sandro Locutor (Pros), o candidato e seu apoiador Amaro Neto (Republicanos) rodaram juntos no trio elétrico. As vozes dos dois já estão no limite.

MERGULHOU

A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) evitou agendas de campanhas nos últimos dias e participou de solenidades oficiais em Iúna e em Ibatiba.

A COVID AGRADECE

Subtenente Assis (PTB) fez ataques ao governo no seu último vídeo. Disse que se o eleitor votar em prefeito alinhado com Casagrande, vai eleger o “seu carcerário”. E frisou que com a direita no poder, não terá mais fechamento de comércio e a população não ficará mais presa em casa.

LEMBRANDO QUE

A pandemia da Covid-19, especificamente em Cariacica, já matou 503 pessoas, tem letalidade de 3,3% (a maior da Grande Vitória) e já infectou 15.334. Campo Grande, bairro comercial, é o mais atingido, com 828 casos.

VEREADOR CONTINUA NA UTI

O vereador Leonil (Cidadania), de Vitória, continua internado na UTI do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Ele está com Covid-19 e não terá condições de votar neste domingo. A coluna torce pela plena recuperação do parlamentar.

TUCANO DE DIREITA

Vandinho Leite (PSDB) rodou na última sexta-feira (13) ao lado do casal Soraya (PSL) e Carlos Manato pelos bairros da Serra. Ao lado de conservadores, o parlamentar pede pela renovação na prefeitura.

APELO AO ELEITOR

Sérgio Vidigal (PDT) está clamando para que os serranos não deixem de votar. Ele destaca que só com o voto a Serra vai ter de novo um caminho de crescimento.

VALE A PENA VER DE NOVO?

Bruno Lamas (PSB) fez um balanço da sua campanha num vídeo. Reprisou a produção de 2018, na qual o governador Renato Casagrande (PSB) enche a bola dele, e trouxe uma fala de Jaqueline Moraes com apoio ao candidato serrano.

SOCIALISTA DE BRANCO

Victor Coelho (PSB), favorito em Cachoeiro, gravou um vídeo com camisa longa branca, com direito até a filmagem no momento em que ele fazia locução, enumerando os motivos pelos quais tem de permanecer na prefeitura. E ainda com cenas mais emotivas em cima de um morro.

GUERINO, O MODESTO

Líder nas pesquisas em Linhares e candidato à reeleição, Guerino Zanon (MDB) diz que o município está vivendo a fase das realizações dos compromissos e dos sonhos.

GUERINO, O CONTEMPLATIVO

O famoso pôr do sol de Colatina, considerado um dos mais belos do Brasil, foi destaque no programa final do candidato a prefeito Guerino Balestrassi. As imagens foram embaladas pelo jingle do candidato, em ritmo de forró pé-de-serra.

NO CLIPE, EM 1º LUGAR

O clipe de Renata Fiório, que disputa a Prefeitura de Cachoeiro pelo PSD, é um dos mais bonitos da campanha eleitoral no ES. Na pesquisa Ibope/Rede Gazeta, entretanto, ela está apenas em quarto lugar com 5% das preferências.

RECADO AO ELEITOR

Para votar, não se aglomere, leve sua própria caneta, máscara e álcool em gel e a certeza de que estamos todos contribuindo para, com o nosso voto, melhorar nossa cidade e o nosso país.

ALÔ, GOVERNADOR!