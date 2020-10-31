Poucas&Boas: candidato promete nunca mais concorrer se não fizer obra prometida

A promessa do candidato registrada em cartório na última quarta-feira (28) Crédito: Reprodução da internet

Candidato a prefeito de Aracruz , o vereador Alcântaro (PSD) registrou em cartório uma promessa: se for eleito e depois não realizar a obra de um valão que corta quatro bairros da cidade, nunca mais vai se candidatar para disputar nenhum cargo público no município. Se a moda pega...

OITO CANDIDATOS

Aracruz tem oito candidatos a prefeito : além de Alcântaro estão na disputa Adilson Simão (PT), Dr. Coutinho (Cidadania), Evilásio Costa (PDT), Jones Cavaglieri (candidato à reeleição pelo Solidariedade), Major Wallace Vieira (PRTB) e Paulo Neres (PSC).

FOI GRANDE

A operação da Polícia Civil que apreendeu um carregamento de crack no valor estimado em R$ 1 milhão, no Bairro da Penha, poderia ter sido ainda mais robusta. Foi por pouco.

MAS PODERIA SER MAIOR

É que um dia antes, outra parte do carregamento dessa droga foi levada para o Morro do Macaco. Portanto, a pescaria poderia ter sido ainda mais farta.

MISTÉRIO

A propósito, uma dúvida: que faz aquela base da PM instalada na região do Bairro da Penha?

MAIS DO MESMO?

Durante evento com candidatos de Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB) fez uma graça para a plateia: “Se vocês estão cansados de ficarem escolhendo prefeito, então este ano não precisam se preocupar. Só votarem em mim e continuarem com o mesmo”.

SINCERICÍDIO

Candidata a prefeita de Vila Velha, Cláudia Autista (PRTB), por sua vez, admitiu que não tinha projeto nenhum para apresentar, pois só iria pensar nisso quando fosse eleita.

HOMENAGEM AO BOZO

Amarildo Lovato (PSL) apostou em uma animação com Bolsonaro para dizer que é o candidato certo para Vila Velha. Os gráficos do desenho são comparáveis aos de atrações exibidas num famoso programa dos anos 1980, comandado por um palhaço de uma franquia norte-americana no Brasil.

LEITÃO DA SILVA E DOS BURACOS

Erosões no asfalto da Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

Menos de um ano após ser inaugurada, com pompa e circunstância, a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, já tem buracos em sua extensão. E com a temporada de chuva chegando...

LEITÃO DA SILVA E DO ESTACIONAMENTO IRREGULAR

Estacionamento irregular na Av. Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

Não só de buracos vive a Avenida Leitão da Silva. A via continua sendo local de estacionamento irregular de veículos. Na última quarta-feira (28), próximo a uma oficina, como mostra este flagrante do fotógrafo de A Gazeta, carros estavam parados no acostamento, sem que a Guarda Municipal de Vitória agisse para impedir o abuso.

SÓ R$ 5 BILHÕES, COITADOS

Lucro do Bradesco tem terceira queda consecutiva e vai a R$ 5 bilhões (coitados!). É o caso de fazer uma vaquinha pra ajudar, gente?

ATÉ A LUZ É CHINESA

Aviso de um economista aos moradores do ES: “Se não gosta de nada da China, mande cortar sua luz e arrume outra empresa. É que a EDP tem participação chinesa”.

AÇÃO ENTRE AMIGOS

Tem presidente de associação dos moradores usando freneticamente as redes sociais, e em nome da entidade, para indicar votos em seus candidatos. É pra isso que existe associação, gente?

OS SOCIALISTAS INFIÉIS

Filiados ao PSB, o deputado federal Felipe Rigoni apoia Gandini (Cidadania) em Vitória; o deputado estadual Majeski está com Mazinho (PSD). Isso tem nome: infidelidade partidária. Concorda, Sérgio Sá?

O GESTO DA MUDANÇA

Antes da campanha eleitoral, não se sabia que o vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá (PSB), via tantos defeitos assim na Prefeitura de Vitória.

SE FALTAR, É PECADO

Aliados do prefeito Max Filho já deram um nome para a tradicional reunião das segundas-feiras que ele faz há muitos anos com o seu grupo de seguidores: missa.

CONSTATAÇÃO

Pelas aglomerações vistas na campanha eleitoral, parece que a pandemia acabou.

CONSTATAÇÃO 2

O botox e a tintura capilar preto-graúna já são os grandes vencedores da campanha eleitoral.

NA 2ª DIVISÃO

Magno Pires, que foi prefeito de Vila Velha pelo PT num mandato-tampão em 1988, agora é candidato a vereador pelo partido.

HISTÓRIA PERDIDA

O desabamento de uma marquise na Praça Oito não é um fato isolado. O Centro de Vitória está, literalmente, desabando.

A INSPIRAÇÃO

Cabo Xavier, candidato do Partido da Mulher Brasileira (PMB) à Prefeitura de Belo Horizonte, diz se inspirar no prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos). "Ele abriu mão das regalias. Capina lote, ajuda a pintar as marquises das ruas, viadutos, cuida dos jardins, com simplicidade. Essa pessoa é meu referencial. É o que eu quero ser para BH", afirma o candidato mineiro.

A TRANSPIRAÇÃO

Mas parece que não está adiantando muito ter o prefeito colatinense como referência. Pelas pesquisas eleitorais mais recentes, Cabo Xavier não passa de 1% nas intenções de voto.

PARABÉNS, PAI

Peço licença ao querido leitor para fazer uma pequena homenagem ao meu pai, Benedito Ximenes, que neste sábado (31) estaria comemorando seu centenário de vida. Saudades para sempre.

ALÔ, ELEITOR!