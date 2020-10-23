Poucas&Boas: candidato a vereador do PT quer taxar grandes fortunas. Vereador?

Para taxar as grandes fortunas, só o Leão federal Crédito: Divulgação

Candidato a vereador pelo PT em Vitória , Lucyano Ribeiro está com propostas, diríamos, “ousadas” para as atribuições previstas para um parlamentar municipal definidas pela Constituição. Tão ousadas que precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional e, em alguns casos, por meio de emenda constitucional. O jornalista está propondo, vejam só, a taxação de grandes fortunas, uma medida que necessita da anuência de deputados federais e senadores. Ricaços da Ilha do Mel, tremei!

O SOCIALISTA INFIEL

Eleitor de Linhares, o deputado federal Felipe Rigoni (PSB) anunciou apoio a Fabrício Gandini (Cidadania), em Vitória. O PSB tem candidato na capital, que é Sérgio Sá.

OLHA AÍ, TITE!

Camisa dez na política, camisa dez na bola? Na visita à região do Romão e do Cruzamento, Lorenzo Pazolini, candidato a prefeito de Vitória pelo Republicanos, conversou com a população, fez embaixadinhas e deu toque de letra para a molecada que jogava bola na quadra.

A CAUSA É ANIMAL

Candidata a vereadora de Vitória, Karla Coser (PT), filha de João Cose, fez uma enquete em seu Instagram sobre uma sugestão que recebeu de moradores da região de Itararé: um hospital veterinário municipal 24 horas é uma prioridade para a Capital? 92% das pessoas que responderam disseram que “sim”.

FOME DE PODER

O vice da chapa de Adilson Avelina (PSC), em Cariacica, é João Luiz Campos, o “Guloso” (PSC) – nome que aparece em seu registro do TSE.

CLASSIFICADOS DO VIDIGAL

Sérgio Vidigal (PDT) publicou vídeo expondo moradores da Serra que não conseguiram trabalho. Ele promete que vai ampliar as oportunidades para quem busca um novo emprego, a partir de parcerias com o Sistema S.

O APÓSTOLO NEUCIMAR

Em um vídeo divulgado pelo candidato Neucimar Fraga (PSD), um morador de São Torquato agradece a Deus e ao ex-prefeito. O motivo? “Se meu filho hoje virou evangélico, entrou no mundo social, o mundo da educação, o mundo civilizado, eu agradeço a Deus e ao senhor Neucimar Fraga”.

O ÚLTIMO A SABER

O governo e a campanha de Max Filho (PSDB) foram pegos de surpresa com a saída da Tangará Foods, conforme a coluna divulgou nesta quinta-feira (22) . Agora, para compensar o constrangimento, a intenção é mostrar que Vila Velha está captando novos negócios.

APELANDO PARA OS OUVIDOS

Carlos Von (Avante) investiu em um clipe com superprodução para superar Edson Magalhães (PSDB) em Guarapari. A música, com jeitão de axé, tem até momento de hip-hop.

O ABACAXI DA NORMA

Norma Ayub (DEM) adotou o abacaxi na arte da sua campanha para a Prefeitura de Marataízes. A fruta é símbolo da cidade e, também, de inúmeros problemas que rodeiam a gestão no Executivo municipal.

O CORONEL FILÓSOFO

Coronel Weliton (PV), na corrida pela reeleição em Iúna, publicou vídeo nas redes sociais com pitadas de filosofia de botequim. E com indiretas para quem o ataca: “Nunca responda a alguém que não construiu 1% do que você construiu”.

AMÉM!

O candidato a prefeito de Jaguaré pelo nanico PRTB, Juan Karlo Leal, dá o recado por meio de versículos da Bíblia. A escolha mais recente foi Provérbios, 29, 7- 8. “Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não toma conhecimento disso. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira”.

BEZERRO MALVADO

André Sampaio (PSB), candidato a prefeito em Montanha que teve indeferido o seu registro pelo TRE, divulgou vídeo dizendo que foi perseguido e que “o bezerro vai ter de parar de mamar”. Entre suas falas mais intempestivas, a mãe dele, Zelenita, soltava, como se fosse em louvor, frases como “Glória a Deus!”, “Nós vamos vencer!” e “Deus já venceu por nós!”.

VAI CHEGAR ATRASADO

Em vídeo, o Coronel Nylton, candidato do Novo a prefeito de Vitória, prometeu que, se eleito, vai todo dia de ônibus do Centro, onde mora, até a Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira.

OS MAIS PROCURADOS

Saúde e onde votar são os termos mais procurados pelos internautas do Espírito Santo sobre as Eleições 2020, de acordo com a ferramenta Google Trends. Esse interesse de pesquisa reflete os últimos sete dias de procuras, segundo a Google.

DESINFORMAÇÃO

No quesito informações procuradas sobre como votar, 25% das pesquisas ficaram relacionadas em “onde votar”, demonstrando que muitos dos eleitores ainda não sabem onde ficam suas zonas e seções. Depois, vem “em quem votar”, com 20% das buscas, referendando a quantidade de indecisos no pleito e ainda há os reflexivos que digitam “Por que votar”, sendo 7% dos levantamentos.

E A SEGURANÇA?

Já os temas para debate político mais buscados no Estado, segundo a Google, foram saúde (27%), educação (22%) e impostos (11%). Segurança ficou de fora da lista. Contudo, especialistas da área afirmam que esse tema acaba sendo de mais fácil consumo pelos cidadãos por meio de sites de notícias e demais veículos de comunicação.

MOBILIDADE EM PAUTA

Gargalo em Vitória, mobilidade urbana tem sido debatida repetidamente nos últimos dias por candidatos na propaganda eleitoral. Já abordaram o tema Sérgio Sá (PSB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Halpher Luiggi (PL), que inclusive comentou sobre os problemas de iluminação.

BOLETIM MÉDICO

Sandro Locutor (Pros) está internado na UTI do Hospital Meridional de Cariacica, e o estado dele é “superestável”, segundo o médico Gustavo Peixoto. Correntes de orações no WhatsApp e até vigílias têm sido feitas pela melhora do candidato. Da unidade médica, ele tem enviado convites para participação em seus bandeiraços.

ELA É ELA

Daiane Oliveira (Republicanos) fez programa de rádio falando, misteriosamente, sobre uma “ela” que é guerreira, que gosta de ver as crianças na escola e que está um pouco triste e que quer um caminho novo. A resposta da charada: Domingos Martins, onde disputa a eleição.

POSSE NA ARQUIDIOCESE

A Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana (CPDH) da Arquidiocese de Vitória tome posse neste domingo (25). No mesmo dia, por meio das redes sociais do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica, que atualmente é coordenado pelo padre Kelder Brandão, começa a ser publicada uma série de vídeos relacionados ao documento “Mutirão de Eleições pela Vida”, da CNBB.

LEITE DERRAMANDO

Vandinho Leite, candidato tucano a prefeito da Serra, informa que foi ao cartório registrar a promessa que, caso seja eleito, não se candidatará à reeleição. Pela foto em que posa com o documento, parece que S. Exa. não ficou muito feliz, não.

CONSTATAÇÃO

O grande vencedor do debate entre Trump (gente, ele não sabe sorrir?) e Biden foi uma vencedora: a mediadora da contenda (coisa antiga, meu Deus), a jornalista Kristen Welker. Maravilhosa!

ALÔ, PRESIDENTE TRUMP!