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Leonel Ximenes

Pessoas entre 30 e 39 anos são as que mais se curaram da Covid-19 no ES

Quanto às idades mais avançadas, 44 idosos com 90 anos ou mais conseguiram superar a doença

Públicado em 

15 jun 2020 às 11:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Leito de UTI para pacientes com coronavírus em hospital do Espírito Santo Crédito: Divulgação / Governo do ES
A faixa etária entre 30 e 39 anos é a que tem a maior quantidade de curados da Covid-19 no Espírito Santo. Considerando os dados divulgados até 14 de junho, são 4.017 pessoas. Em seguida vem o grupo de 40 a 49 anos (3.491) e 50 a 59 anos (2.357).
Quanto às idades mais avançadas, 44 idosos com 90 anos ou mais se curaram da doença. Somam-se ainda 198 pacientes que têm entre 80 e 89 anos e outros 547 na faixa etária de 70 a 79 anos.

5% DOS CURADOS FICARAM INTERNADOS

Chama atenção que uma pequena parte dos curados precisou ficar internada. Dos 14.634 casos, somente 782 foram levados para um leito hospitalar, o que equivale a 5% dos casos de curados.
Contudo, alguns dados devem ser levados em consideração, como pessoas fora de grupos de risco e com poucos registros de comorbidades.
Por exemplo: dos 14.634 curados, somente 654 são obesos (4,46% dos casos). Apenas 207 são fumantes (1,41%) e 2.689 apresentaram problemas cardíacos (18,37% das ocorrências).
Em contrapartida, metade das mortes pelo novo coronavírus ocorreu após internações. Das 1.055, 528 aconteceram dentro dos hospitais. A faixa etária com mais mortes é a de 70 a 79 anos (264), seguida pela de  60 a 69 anos (223)  80 a 89 anos (220).
Segundo o Painel Covid-19, 53,36% das vítimas tinham problemas cardíacos, representando 536 das 1.055 mortes acumuladas até o dia 14 de junho.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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