Pessoas entre 30 e 39 anos são as que mais se curaram da Covid-19 no ES

A faixa etária entre 30 e 39 anos é a que tem a maior quantidade de curados da Covid-19
no Espírito Santo
. Considerando os dados divulgados até 14 de junho, são 4.017 pessoas. Em seguida vem o grupo de 40 a 49 anos (3.491) e 50 a 59 anos (2.357).
Quanto às idades mais avançadas, 44 idosos
com 90 anos ou mais se curaram da doença. Somam-se ainda 198 pacientes que têm entre 80 e 89 anos e outros 547 na faixa etária de 70 a 79 anos.
Chama atenção que uma pequena parte dos curados precisou ficar internada. Dos 14.634 casos, somente 782 foram levados para um leito hospitalar, o que equivale a 5% dos casos de curados.
Contudo, alguns dados devem ser levados em consideração, como pessoas fora de grupos de risco
e com poucos registros de comorbidades.
Por exemplo: dos 14.634 curados, somente 654 são obesos (4,46% dos casos). Apenas 207 são fumantes
(1,41%) e 2.689 apresentaram problemas cardíacos (18,37% das ocorrências).
Em contrapartida, metade das mortes pelo novo coronavírus ocorreu após internações. Das 1.055, 528 aconteceram dentro dos hospitais. A faixa etária com mais mortes é a de 70 a 79 anos (264), seguida pela de 60 a 69 anos (223) 80 a 89 anos (220).
Segundo o Painel Covid-19, 53,36% das vítimas tinham problemas cardíacos
, representando 536 das 1.055 mortes acumuladas até o dia 14 de junho.