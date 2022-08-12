Pesquisadores ingleses estudam pacientes do ES

O Núcleo de Doenças Infecciosas e o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas (PPGDI) da Ufes, em parceria com a University College London, da Inglaterra, estão desenvolvendo a pesquisa “Senescência imunológica e seu impacto nas doenças infecciosas”. O objetivo do estudo é entender o papel de determinadas infecções no envelhecimento prematuro do sistema imunológico, seus impactos nos pacientes e, no futuro, chegar à formulação de uma droga que possa vir a ser utilizada para melhoria da imunidade.
O estudo utiliza dados de pacientes do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) e dos Hospitais Dório Silva
e Jayme Santos Neves, na Serra. O prazo para conclusão dos trabalhos é 2024.
Os pesquisadores estão trabalhando com dois agentes infecciosos na pesquisa. Um deles é o parasita Leishmania, causador da leishmaniose, doença endêmica na região serrana do Espírito Santo. O outro é o SARS CoV 2, que provoca a Covid-19
. Para os estudos, foram selecionados cem pacientes com leishmaniose atendidos no Hucam e cem pacientes com Covid-19 atendidos pelos hospitais estaduais Dório Silva e Jayme Santos Neves, durante a segunda onda da doença, em 2020.
As análises sobre leishmaniose têm a parceria da University College London, que disponibiliza alguns equipamentos e mantém com a Ufes
um fluxo contínuo e bilateral de alunos e técnicos, participando de experimentações e transferência de tecnologias. Já os estudos sobre Covid têm como entidade apoiadora a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).