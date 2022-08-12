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Leonel Ximenes

Pesquisadores ingleses estudam pacientes do ES

Objetivo do estudo, em parceria com a Ufes, é chegar à formulação de uma droga que possa vir a ser utilizada para melhoria da imunidade

Públicado em 

12 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

University College London: cientistas querem entender o papel de determinadas infecções no envelhecimento prematuro do sistema imunológico e seus impactos nos pacientes
University College London: cientistas querem entender o papel de determinadas infecções no envelhecimento prematuro do sistema imunológico e seus impactos nos pacientes Crédito: Divulgação
O Núcleo de Doenças Infecciosas e o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas (PPGDI) da Ufes, em parceria com a University College London, da Inglaterra, estão desenvolvendo a pesquisa “Senescência imunológica e seu impacto nas doenças infecciosas”. O objetivo do estudo é entender o papel de determinadas infecções no envelhecimento prematuro do sistema imunológico, seus impactos nos pacientes e, no futuro, chegar à formulação de uma droga que possa vir a ser utilizada para melhoria da imunidade.
O estudo utiliza dados de pacientes do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) e dos Hospitais Dório Silva e Jayme Santos Neves, na Serra. O prazo para conclusão dos trabalhos é 2024.

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Os pesquisadores estão trabalhando com dois agentes infecciosos na pesquisa. Um deles é o parasita Leishmania, causador da leishmaniose, doença endêmica na região serrana do Espírito Santo. O outro é o SARS CoV 2, que provoca a Covid-19. Para os estudos, foram selecionados cem pacientes com leishmaniose atendidos no Hucam e cem pacientes com Covid-19 atendidos pelos hospitais estaduais Dório Silva e Jayme Santos Neves, durante a segunda onda da doença, em 2020.

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As análises sobre leishmaniose têm a parceria da University College London, que disponibiliza alguns equipamentos e mantém com a Ufes um fluxo contínuo e bilateral de alunos e técnicos, participando de experimentações e transferência de tecnologias. Já os estudos sobre Covid têm como entidade apoiadora a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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