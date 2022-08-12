Pesquisadores ingleses estudam pacientes do ES

O Núcleo de Doenças Infecciosas e o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas (PPGDI) da Ufes, em parceria com a University College London, da Inglaterra, estão desenvolvendo a pesquisa “Senescência imunológica e seu impacto nas doenças infecciosas”. O objetivo do estudo é entender o papel de determinadas infecções no envelhecimento prematuro do sistema imunológico, seus impactos nos pacientes e, no futuro, chegar à formulação de uma droga que possa vir a ser utilizada para melhoria da imunidade.