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Leonel Ximenes

O bairro no ES que tem mais eleitores com mais de 100 anos de idade

Voto, entretanto, não é obrigatório para quem tem mais de 70 anos

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

12 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Urna - confirma
A maioria dos eleitores centenários no ES - 900 - somente lê e escreve; já os analfabetos são 529 Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo tem 2.101 eleitores com 100 anos ou mais aptos para votar, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, é o que tem mais eleitores nessa faixa, com 38.
No entanto, é preciso ficar de olho sobre a acurácia dos dados. Por não haver a obrigatoriedade do voto para quem tem mais de 70 anos, os valores podem oscilar, de acordo com especialistas em Direito Eleitoral. Como o banco do TSE não tem integração com o banco da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), os falecidos não são retirados da listagem.

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Como curiosidade, a escolaridade dos centenários chama a atenção. A maioria - 900 - somente lê e escreve; já os analfabetos são 529.
Quanto ao sexo, 1.248 são homens e 841 são mulheres. E a maioria ainda seria casada: um total de 1.382.

CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não sinalizou o retorno da obrigatoriedade no recadastramento biométrico, o que poderia fazer com que o banco de dados de eleitores ficasse mais próximo da realidade. No Estado, 1.586.553 pessoas fizeram a biometria (54,31% do eleitorado), contra 1.334.953 sem biometria (45,69%).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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