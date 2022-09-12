O bairro no ES que tem mais eleitores com mais de 100 anos de idade

No entanto, é preciso ficar de olho sobre a acurácia dos dados. Por não haver a obrigatoriedade do voto para quem tem mais de 70 anos, os valores podem oscilar, de acordo com especialistas em Direito Eleitoral. Como o banco do TSE não tem integração com o banco da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), os falecidos não são retirados da listagem.