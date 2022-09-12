O bairro no ES que tem mais eleitores com mais de 100 anos de idade

O Espírito Santo
tem 2.101 eleitores com 100 anos ou mais aptos para votar, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim
, é o que tem mais eleitores nessa faixa, com 38.
No entanto, é preciso ficar de olho sobre a acurácia dos dados. Por não haver a obrigatoriedade do voto para quem tem mais de 70 anos, os valores podem oscilar, de acordo com especialistas em Direito Eleitoral. Como o banco do TSE não tem integração com o banco da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), os falecidos não são retirados da listagem.
Como curiosidade, a escolaridade dos centenários chama a atenção. A maioria - 900 - somente lê e escreve; já os analfabetos são 529.
Quanto ao sexo, 1.248 são homens e 841 são mulheres. E a maioria ainda seria casada: um total de 1.382.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
não sinalizou o retorno da obrigatoriedade no recadastramento biométrico, o que poderia fazer com que o banco de dados de eleitores ficasse mais próximo da realidade. No Estado, 1.586.553 pessoas fizeram a biometria (54,31% do eleitorado), contra 1.334.953 sem biometria (45,69%).