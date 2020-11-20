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Leonel Ximenes

Mulheres não se elegem para Câmaras de Vereadores em 21 cidades do ES

Apesar disso, as eleições de 2020 registraram recorde de candidaturas femininas em todo o país

Públicado em 

20 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Camila Valadão é primeiro quadro do PSOL eleito para um mandato na história do ES
Com 5.625 votos, Camila Valadão foi a segunda vereadora mais bem votada em Vitória Crédito: Facebook
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as eleições de 2020 registraram um recorde de candidaturas de mulheres, mas a representatividade nas candidaturas delas ainda não conseguiu chegar aos votos. No Espírito Santo, por exemplo, dos 78 municípios, em 21 (27%) nenhuma mulher foi eleita para a Câmara de Vereadores.
São eles: Alfredo Chaves; Barra de São Francisco; Bom Jesus do Norte; Cachoeiro de Itapemirim; Cariacica; Divino de São Lourenço; Dores do Rio Preto; Ecoporanga; Governador Lindenberg; Itaguaçu; Itapemirim; Iúna; Laranja da Terra; Marataízes; Marechal Floriano; Muqui; Pedro Canário; Rio Bananal; São Domingos do Norte; Viana e Vila Valério.
Nas Câmaras de Vereadores das 26 capitais brasileiras, apenas em Porto Alegre (RS) as eleitas chegam ao percentual de 31% da composição da Casa, dentro da chamada cota de gênero, que obriga os partidos a reservarem, no mínimo, 30% de suas chapas para candidaturas de um dos gêneros.

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Outras nove capitais atingiram, pelos menos, 20% de eleitas. São elas: Belo Horizonte (27%); Natal (24%); São Paulo (24%); Florianópolis (22%); Curitiba (21%); Fortaleza (21%); Palmas (21%); Salvador (21%) e Rio de Janeiro (20%).
Em 12 capitais, o número de eleitas foi entre 10% e 18% da composição das Câmaras: Recife (18%); Aracaju (17%); Boa Vista (17%); Belém (17%); Teresina (17%); Maceió (16%); São Luís (16%); Goiânia (14%); Vitória (13%); Rio Branco (12%); Porto Velho (10%) e Manaus (10%).  Já em outras três capitais, as mulheres não conquistaram nem 10% das cadeiras. Cuiabá (8%); Campo Grande (7%) e João Pessoa (4%).

AS CAMPEÃS DE VOTO NO ES

Em 10 cidades do Espírito Santo, por outro lado, as mulheres chegarão às Câmaras de Vereadores em 2021 como as mais votadas pela população.
As campeãs de voto são Tereza Mezadri (PSB) em Anchieta; Sueli Teodoro (PCdoB) em Baixo Guandu; Ciara da Pesca (PSDB) em Conceição da Barra; Valéria Rosalém (PSB) em Ibatiba; Gabriela Donateli (PRTB) em Iconha; Vilma Soares Louzada (PMN) em Muniz Freire; Claudia Rocha (PSDB), em Ponto Belo; Mirian de Jesus (DEM), em Presidente Kennedy; Luzinete Leppaus (PTB) em Santa Leopoldina e Arlete do Fartura (PSD) em São Gabriel da Palha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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