Mulheres não se elegem para Câmaras de Vereadores em 21 cidades do ES

Com 5.625 votos, Camila Valadão foi a segunda vereadora mais bem votada em Vitória Crédito: Facebook

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as eleições de 2020 registraram um recorde de candidaturas de mulheres , mas a representatividade nas candidaturas delas ainda não conseguiu chegar aos votos. No Espírito Santo, por exemplo, dos 78 municípios, em 21 (27%) nenhuma mulher foi eleita para a Câmara de Vereadores.

São eles: Alfredo Chaves; Barra de São Francisco; Bom Jesus do Norte; Cachoeiro de Itapemirim; Cariacica; Divino de São Lourenço; Dores do Rio Preto; Ecoporanga; Governador Lindenberg; Itaguaçu; Itapemirim; Iúna; Laranja da Terra; Marataízes; Marechal Floriano; Muqui; Pedro Canário; Rio Bananal; São Domingos do Norte; Viana e Vila Valério.

Nas Câmaras de Vereadores das 26 capitais brasileiras, apenas em Porto Alegre (RS ) as eleitas chegam ao percentual de 31% da composição da Casa, dentro da chamada cota de gênero, que obriga os partidos a reservarem, no mínimo, 30% de suas chapas para candidaturas de um dos gêneros.

Outras nove capitais atingiram, pelos menos, 20% de eleitas. São elas: Belo Horizonte (27%); Natal (24%); São Paulo (24%); Florianópolis (22%); Curitiba (21%); Fortaleza (21%); Palmas (21%); Salvador (21%) e Rio de Janeiro (20%).

Em 12 capitais, o número de eleitas foi entre 10% e 18% da composição das Câmaras: Recife (18%); Aracaju (17%); Boa Vista (17%); Belém (17%); Teresina (17%); Maceió (16%); São Luís (16%); Goiânia (14%); Vitória (13%); Rio Branco (12%); Porto Velho (10%) e Manaus (10%). Já em outras três capitais, as mulheres não conquistaram nem 10% das cadeiras. Cuiabá (8%); Campo Grande (7%) e João Pessoa (4%).

AS CAMPEÃS DE VOTO NO ES

Em 10 cidades do Espírito Santo , por outro lado, as mulheres chegarão às Câmaras de Vereadores em 2021 como as mais votadas pela população.