Meio milhão de veículo$ a mai$ na Terceira Ponte

A circulação de veículos na Terceira Ponte
registrou aumento de 2021 para 2022. Se em 2021 foram 14.282.771 passando pela via, no ano passado 14.834.617. Com mais 551.846 carros, motos e outros na ligação entre Vitória e Vila Velha, a ponte teve aumento de 3,86% no fluxo, segundo informações da Rodosol
, concessionária responsável pela via.
Ainda que 2022 tenha tido cinco meses com menor circulação em relação a 2021, alguns detalhes fizeram a diferença. Destaca-se que em abril do ano passado a quantidade de veículos na ponte foi 21,11% maior do o mesmo mês do ano anterior (1.208.513 ante 997.885).
O pedágio de Guarapari
também registrou um acréscimo, porém mais tímido. A alta foi de 0,27% (4.322.662 ante 4.310.860, de 2021). Os meses que foram fundamentais para garantir essa circulação mais encorpada foram março e abril.
Em março, a alta foi de 19,7% (370.337 contra 309.398) e, em abril, esse acréscimo foi de 19% (358.456 contra 301.220).
Em tempo: o valor do pedágio na Terceira Ponte custa R$ 2,80; na Rodovia do Sol, R$ 12,60.