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Leonel Ximenes

Leiloeira do ES vai vender quase 600 imóveis da Caixa em todo o país

Um dos bens mais valiosos que poderão ser arrematados é uma propriedade rural no interior do Espírito Santo

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 16:07

Públicado em 

29 nov 2024 às 16:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Propriedade rural em Boa Esperança que vai a leilão
Propriedade rural em Boa Esperança que vai a leilão Crédito: Hidirlene Duszeiko Leilões/Divulgação
A leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, do Espírito Santo, vai leiloar 599 imóveis da Caixa Econômica Federal, nos dias 13 (1º leilão) e 18 de dezembro (2º leilão). Os imóveis residenciais, comerciais e terrenos estão em todas as regiões do Brasil, sendo dois no ES - um apartamento na Serra e uma propriedade rural no município de Boa Esperança.
A propriedade rural no interior do Estado, de quase 390 mil m², tem lance mínimo de R$ 1.210.000,00 no primeiro leilão e R$ 1.839.551,06, no 2º. Na Serra, o apartamento, na Praia da Baleia, está avaliado entre R$ 230 mil (1º leilão) e R$ 182,6 mil (2º).
A participação é 100% on-line. É necessário acessar o site www.hdleiloes.com.br, realizar o cadastro e reunir os documentos exigidos no edital. No 1º leilão, estarão disponíveis 599 imóveis; os não arrematados serão novamente oferecidos no 2º leilão, com condições ainda mais atrativas, segundo a leiloeira.
“No segundo leilão, o valor do imóvel pode ficar acima da avaliação. Isso acontece quando a dívida é maior que o valor avaliado”, explica Hidirlene.
As formas de pagamento aceitas no leilão são: dinheiro à vista; FGTS; financiamento com entrada mínima de 5% e para funcionários da Caixa, possibilidade de financiamento sem entrada. Mais informações: www.hdleiloes.com.br
A leiloeira Hidirlene faz um alerta sobre as regras de venda desses imóveis da Caixa: “Os débitos anteriores à arrematação, como IPTU e taxas de condomínio, são de responsabilidade do comprador. Além disso, imóveis ocupados podem demandar medidas judiciais para desocupação, embora frequentemente apresentem preços mais competitivos”.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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