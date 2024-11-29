Leiloeira do ES vai vender quase 600 imóveis da Caixa em todo o país

A leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, do Espírito Santo, vai leiloar 599 imóveis da Caixa Econômica Federal
, nos dias 13 (1º leilão) e 18 de dezembro (2º leilão). Os imóveis residenciais, comerciais e terrenos estão em todas as regiões do Brasil, sendo dois no ES - um apartamento na Serra e uma propriedade rural no município de Boa Esperança
.
A propriedade rural no interior do Estado, de quase 390 mil m², tem lance mínimo de R$ 1.210.000,00 no primeiro leilão e R$ 1.839.551,06, no 2º. Na Serra
, o apartamento, na Praia da Baleia, está avaliado entre R$ 230 mil (1º leilão) e R$ 182,6 mil (2º).
A participação é 100% on-line. É necessário acessar o site www.hdleiloes.com.br, realizar o cadastro e reunir os documentos exigidos no edital. No 1º leilão, estarão disponíveis 599 imóveis; os não arrematados serão novamente oferecidos no 2º leilão, com condições ainda mais atrativas, segundo a leiloeira.
“No segundo leilão, o valor do imóvel pode ficar acima da avaliação. Isso acontece quando a dívida é maior que o valor avaliado”, explica Hidirlene.
As formas de pagamento aceitas no leilão são: dinheiro à vista; FGTS; financiamento com entrada mínima de 5% e para funcionários da Caixa, possibilidade de financiamento sem entrada. Mais informações: www.hdleiloes.com.br
A leiloeira Hidirlene faz um alerta sobre as regras de venda desses imóveis da Caixa: “Os débitos anteriores à arrematação, como IPTU e taxas de condomínio, são de responsabilidade do comprador. Além disso, imóveis ocupados podem demandar medidas judiciais para desocupação, embora frequentemente apresentem preços mais competitivos”.