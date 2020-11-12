Jornal espanhol destaca candidatura de mulher trans bolsonarista no ES

Bia Biancardi: “Sou eleitora do Bolsonaro e me sinto representada por ele" Crédito: Reprodução do Facebook

Maior e mais importante jornal da Espanha, o “El País”, em sua edição digital brasileira desta quinta-feira (12), publica uma grande reportagem sobre a presença de candidatos transexuais nas eleições deste ano.

Sob o título “País mais transfóbico do mundo, Brasil tem recorde de candidaturas de pessoas trans em 2020”, a repórter Isadora Rupp reserva um espaço generoso para Bia Biancardi, candidata trans a prefeita de Cariacica pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB).

O “El País” diz que tanto Bia como sua vice, Josi Milagre, se identificam com Jair Bolsonaro (sem partido) e uma visão mais conservadora da sociedade. O jornal mostra que a empresária, de 52 anos, minimiza as declarações transfóbicas do presidente brasileiro.

“Sou eleitora do Bolsonaro e me sinto representada por ele. A gente vivia em uma política muito corrupta. Isso me desanimava. As declarações homofóbicas que ele fez, todos sabem, estão no passado”, alivia Bia, que parece que não tem acompanhado bem as declarações do presidente nos últimos dias.

Afinal, o presidente da República, na última terça-feira (10), chamou de “maricas” quem tem medo de “enfrentar” o novo coronavírus . Além disso, comemorou o fracasso (que acabou não se confirmando) da vacina chinesa contra o vírus e insinuou uma declaração de guerra contra os EUA, quando aquele país for comandado pelo democrata Joe Biden.

A edição digital do jornal espanhol para o Brasil também mostra que Bianca Biancardi elogia o trabalho da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, para melhorar a empregabilidade da população trans. “Ela tem esse projeto de capacitar as meninas trans na área de tecnologia, que é algo que eu quero copiar para Cariacica. O que é bom precisa ser copiado”, elogia a candidata a prefeita.

Segundo a reportagem, em todo o Brasil são mais de 270 candidaturas de pessoas trans nesta eleições, mais que o triplo de 2016, quando 89 pessoas trans concorreram. O “El País” observa ainda que os candidatos trans estão abrigados em partidos de todos os matizes ideológicos, da direita à esquerda.