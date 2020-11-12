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Leonel Ximenes

Jornal espanhol destaca candidatura de mulher trans bolsonarista no ES

"El País", numa reportagem sobre os transexuais nas eleições 2020, mostra que Bia Biancardi apoia o presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:50

Públicado em 

12 nov 2020 às 13:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bia Biancardi: “Sou eleitora do Bolsonaro e me sinto representada por ele
Bia Biancardi: “Sou eleitora do Bolsonaro e me sinto representada por ele" Crédito: Reprodução do Facebook
Maior e mais importante jornal da Espanha, o “El País”, em sua edição digital brasileira desta quinta-feira (12), publica uma grande reportagem sobre a presença de candidatos transexuais nas eleições deste ano.
Sob o título “País mais transfóbico do mundo, Brasil tem recorde de candidaturas de pessoas trans em 2020”, a repórter Isadora Rupp reserva um espaço generoso para Bia Biancardi, candidata trans a prefeita de Cariacica pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB).
O “El País” diz que tanto Bia como sua vice, Josi Milagre, se identificam com Jair Bolsonaro (sem partido) e uma visão mais conservadora da sociedade. O jornal mostra que a empresária, de 52 anos, minimiza as declarações transfóbicas do presidente brasileiro.
“Sou eleitora do Bolsonaro e me sinto representada por ele. A gente vivia em uma política muito corrupta. Isso me desanimava. As declarações homofóbicas que ele fez, todos sabem, estão no passado”, alivia Bia, que parece que não tem acompanhado bem as declarações do presidente nos últimos dias.
Afinal, o presidente da República, na última terça-feira (10), chamou de “maricas” quem tem medo de “enfrentar” o novo coronavírus. Além disso, comemorou o fracasso (que acabou não se confirmando) da vacina chinesa contra o vírus e insinuou uma declaração de guerra contra os EUA, quando aquele país for comandado pelo democrata Joe Biden.
A edição digital do jornal espanhol para o Brasil também mostra que Bianca Biancardi elogia o trabalho da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, para melhorar a empregabilidade da população trans. “Ela tem esse projeto de capacitar as meninas trans na área de tecnologia, que é algo que eu quero copiar para Cariacica. O que é bom precisa ser copiado”, elogia a candidata a prefeita.

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Segundo a reportagem, em todo o Brasil são mais de 270 candidaturas de pessoas trans nesta eleições, mais que o triplo de 2016, quando 89 pessoas trans concorreram. O “El País” observa ainda que os candidatos trans estão abrigados em partidos de todos os matizes ideológicos, da direita à esquerda.
Apesar do avanço desse segmento, apenas um capital brasileira tem um candidato trans, segundo o jornal. É Curitiba (PR), onde a psicanalista e socióloga Letícia Lanz, do Psol, de 68 anos, concorre à prefeitura.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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