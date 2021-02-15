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Leonel Ximenes

Jogo do Bicho já era alvo de repressão no ES há 120 anos

Em 1900, imprensa capixaba da época elogiava autoridades por proibir o “pernicioso jogo do bicho”

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

15 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jogo do bicho: apesar da repressão, contravenção resiste há mais de um século
Jogo do bicho: apesar da repressão, contravenção resiste há mais de um século Crédito: Divulgação
Contravenção muito associada ao Carnaval e às escolas de samba, o Jogo do Bicho já era alvo de ações da polícia no final do século XIX em Vitória, ainda na República Velha, de acordo com periódicos capixabas daquela época.
O jornal “Estado do Espírito Santo”, em sua edição de 4 de novembro de 1900, parabenizou o “excelentíssimo doutor chefe de polícia” por proibir a exposição, na Capital, dos vendedores automáticos que estavam sendo adotados para explorar o “pernicioso jogo do bicho”. Frisou ainda que esses equipamentos foram apreendidos. “O acto da digna autoridade merece todos os elogios”, detalhou o exemplar.
Nota do jornal “Estado do Espírito Santo”, edição de 4 de novembro de 1900, parabenizando chefe polícia pela repressão ao jogo do bicho
Nota do jornal “Estado do Espírito Santo”, de 4 de novembro de 1900, parabenizando chefe polícia pela repressão ao jogo do bicho  Crédito: Reprodução da internet
Mas a bolsa de apostas, criada em 1892 pelo barão João Batista Viana Drummond, no Rio de Janeiro, seguiu crescendo e manteve-se forte no Espírito Santo. Nos anos 1950, contudo, houve uma nova ofensiva contra a jogatina, nos âmbitos nacional e estadual. Mas havia glamour, representado pelo filme “Amei um Bicheiro”, exibido na telona do antigo Cine São Luiz, que se gabava por ter sala com ar-condicionado, um luxo para a época.
Anúncio publicado no jornal do filme “Amei um Bicheiro”, exibido no Cine São Luiz nos anos 1950
Anúncio publicado no jornal do filme “Amei um Bicheiro”, exibido no Cine São Luiz nos anos 1950 Crédito: Reprodução da internet
Nos idos de 1959, conforme o jornal “Folha Capixaba”, o jogo do bicho seguia livremente, mas quem tinha cassino trabalhava com medo, porque havia um grande temor. Veio, então, uma chamada “perseguição” contra os “bookmakers”, mas tudo indicava que “negociações em alto nível” poderiam conduzir a um “bom termo''.
Só que houve um contra-ataque dos bicheiros. Para se manterem fortes e com o monopólio das apostas, impediram até a reabertura de boates na Capital, num esforço de mostrar quem é que mandava.
No resto, tudo saiu em samba sem atravessar para a contravenção – e até com patrocínio ao Carnaval estadual –, e alguns episódios da história capixaba mostraram fortes ações contra o crime organizado.
Mas o velho Jogo do Bicho continua tão à solta quanto cães abandonados na Grande Vitória, com inúmeras bancas de apostas que seguem rendendo milhões de reais, segundo fontes policiais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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